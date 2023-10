Valcamonica, escursionista precipita sul Pizzo Badile Camuno: morto uomo di 66 anni

Un escursionista di 66 anni è morto mercoledì pomeriggio attorno alle 15 sui monti della Valcamonica, a Ceto. La disgrazia è avvenuta su un sentiero impervio, sul pizzo Badile Camuno, nella territorio di Ceto, in media valle. L’uomo stava facendo una escursione con alcuni amici quando è scivolato in un canalone precipitando per un centinaio di metri.

Tutto è accaduto sotto gli occhi di un amico, circa all’altezza del Bivacco Fassa. È da lì che l’uomo ha chiesto aiuto al numero unico 112. Il maltempo ha fermato gli elicotteri alzatisi da Sondrio e Brescia.

Ad intervenire sono i tecnici volontari del Soccorso Alpino e speleologico della V Delegazione Bresciana e i soccorritori della Guardia di Finanza di stanza a Edolo. Il recupero del corpo è attualmente in corso.