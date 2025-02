Azienda isolata dalla frana. La strada riapre ai camion

MOIO DE’ CALVI (Bergamo)

Un intervento “tampone“ con lavori di sostegno e di riempimento in corrispondenza dello smottamento, che consentirà la riapertura della strada a senso unico alternato a fasce orarie anche ai mezzi pesanti, permettendo quindi all’azienda locale di acque minerali Stella Alpina di tornare operativa al 100%. Prenderanno il via oggi i lavori che consentiranno già da settimana prossima, entro venerdì 21 febbraio, di riaprire a senso unico alternato la strada comunale del Bernigolo a Moio de’ Calvi, chiusa dal 27 gennaio per una voragine. È l’esito del vertice tenutosi in Regione tra i rappresentanti del Comune di Moio de’ Calvi e di Enel Green Power, gestore della vicina diga, alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi e del consigliere regionale Jonathan Lobati, che ha promosso l’incontro. "Sono molto soddisfatto per l’esito dell’incontro – spiega il sindaco di moi de’ Calvi, Alessandro Balestra –. Ringrazio Regione Lombardia per essere intervenuti e Enel Green Power per aver accolto la mia proposta, con la quale, nei giorni scorsi, chiedevo urgentemente di attuare un intervento provvisorio al fine di procedere alla riapertura ridotta della strada per i mezzi pesanti dell’azienda Stella Alpina. "Finalmente possiamo tirare un grande sospiro di sollievo – sottolinea Giacomo Papagni, ad di Stella Alpina –. La situazione era diventata insostenibile, quasi di asfissia. Potremo quindi poi tornare a lavorare come prima, anche se con il senso unico alternato, e chiudere il magazzino remoto, che rappresentava un costo notevole, e interrompere il noleggio delle navette per il trasporto, un altro costo da sostenere. Potremo ripartire con i nostri automezzi. Non ho abbastanza parole per esprimere tutta la mia gratitudine alle autorità, che hanno accelerato i lavori di intervento per permetterci di riprendere l’attività lavorativa". Sulle difficoltà lavorative della Stella Alpina per la chiusura della strada comunale del Bernigolo erano intervenuti settimana scorsa anche i sindacati, che avevano espresso la propria preoccupazione per l’attività dell’azienda e la sorte dei lavoratori.

Michele Andreucci