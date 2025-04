Donna morta dopo l’asportazione di un neo: assolto il medico che la operò su un tavolo da cucina

Brescia, 17 aprile 2025 – La rabbia dei familiari della donna morta fa da controcanto al sollievo dell’imputato, uscito indenne dal processo d’appello-bis, al termine di una lunga vicenda giudiziaria. Iniziata nel 2018 quando Roberta Repetto, insegnante e figlia dell’ex sindaco di Chiavari, morì a soli 40 anni per le conseguenze di un’operazione realizzata con pratiche alternative.

La sentenza

Paolo Oneda, medico bresciano, è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di omicidio colposo a lui rivolta dopo la morte di Roberta Repetto, deceduta per un melanoma dopo che le era stato asportato un neo – senza anestesia e senza esame istologico, a quanto risultato dagli accertamenti – sul tavolo della cucina del centro olistico Anidra, nell’entroterra di Genova. Nel precedente processo d’appello, annullato con rinvio dalla Cassazione, lo specialista era stato condannato a una pena di un anno e quattro mesi.

La sentenza è stata letta dai giudici della Corte d'assise d'Appello di Milano, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio. Oneda è difeso dagli avvocati Alberto Sirani e Giovanni Motta che avevano fatto ricorso. Definitive le assoluzioni per il guru Paolo Bendinelli a la psicologa Paola Dora. Oneda in primo grado era stato condannato a tre anni e quattro mesi, successivamente ridotti in appello a un anno e quattro mesi.

I familiari

Evidente la delusione dei familiari della vittima, che avevano già contestato la riduzione di pena nel precedente processo d’appello. "La colpa della morte di Roberta è di Roberta - il commento della sorella Rita – Ribadisco la mia assoluta vergogna di vivere in questo Paese".

La difesa

Gli avvocati di Oneda avevano avanzato istanza di ricorso in Cassazione, non essendo convinti della consequenzialità fra l’operazione (e quindi la colpa dell’assistito, ora negata dalla sentanza dell’appello-bis) e l’evento morte.

“Abbiamo contestato il nesso causale tra intervento e il decesso e la responsabilità colposa del nostro assistito - aveva spiegato allora l’avvocato Alberto Sirani, che assiste Oneda con il collega Giovanni Motta - Siamo soddisfatti ma certo con prudenza: rispettiamo il dolore della famiglia della vittima ”.