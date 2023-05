Brescia, arrestato rapinatore seriale di supermercati, in carcere la donna che gli dava rifugio

Un pregiudicato di 45 anni è stato arrestato a Brescia con l’accusa di aver rapinato a mano armata sei supermercati nei comuni bresciani di Bassano Bresciano, Offlaga, Manerbio, Travagliato, Rovato e Bagnolo Mella. L’uomo è ritenuto responsabile anche di un’altra rapina di un uomo vicino ad un outlet in Franciacorta.

La tecnica

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Verolanuova, che hanno eseguito le indagini, la tecnica era sempre la stessa. Il pregiudicato usava un motorino senza targa e un casco scuro per nascondere il volto: entrava nei supermercati e si faceva dare i soldi della cassa dagli impiegati.

La rete di supporto

Il quarantacinquenne ha precedenti per rapina e anche in materia di spaccio di droga. Da parecchio tempo era senza fissa dimora e cercava rifugio, di volta in volta, a casa di amici e conoscenti. Aveva anche una relazione con una donna di Manerbio che sta scontando gli arresti domiciliari per violazioni sugli stupefacenti e da lei, spesso, trovava ospitalità.

Nel corso delle attività d'indagine, i carabinieri sono riusciti a localizzare il suo ultimo luogo di dimora e, a seguito di un ennesima rapina in un supermercato di Coccaglio, ad arrestarlo in flagranza di reato lo scorso 27 aprile. La donna che gli aveva dato rifugio, già sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata trasferita in carcere.