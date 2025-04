Arrestato don Ciro Panigara, parroco e curato, con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minori

Borgo San Giacomo (Brescia), 16 aprile - Un sacerdote di 48 anni, don Ciro Panigara ex parroco di San Paolo, comune della Bassa Bresciana, è stato arrestato con l’accusa di violenza aggravata nei confronti di alcuni minori.

Secondo le indagini dei carabinieri in qualità di curato e parroco in due comuni della provincia di Brescia, dal 2011 al 2013 e nel 2024, avrebbe compiuto numerosi atti di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni minori che gli erano stati affidati per lo svolgimento di attività parrocchiali. Nei suoi confronti, i carabinieri della compagnia di Verolanuova hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Brescia su richiesta della locale procura, che dispone gli arresti domiciliari. Le indagini sono state avviate dai carabinieri Borgo San Giacomo e dal Norm della compagnia di Verolanuova.

Don Ciro Panigara a inizio anno aveva dato le dimissioni come parroco di San Paolo, su esplicita richiesta della diocesi Bresciana dopo che un ragazzino aveva raccontato a una educatrice di attenzioni particolari ricevute dal prelato. A don Ciro sarebbero contestati anche episodi avvenuto dal 2011 al 2013 quando era curato in una parrocchia ad Adro.

Durante la messa del 5 gennaio 2025 era stata letta una missiva del vescovo Pierantonio Tremolada su don Ciro Panigara: “Sono purtroppo emerse situazioni e criticità che consigliano di interrompere immediatamente la sua esperienza nelle vostre comunità parrocchiali”.

Il sito della Diocesi bresciana riporta un breve profilo dall’ordinazione a sacerdote nel giugno 2004 ai luoghi dove ha svolto la sua missione: Vicario parrocchiale: Isorella (2004-2008); Adro (2008-2013); Torbiato (2009-2013). Cappellano collaboratore Ospedale Poliambulanza in Brescia (2013-2016). Vicario parrocchiale Leno, Milzanello e Porzano (2016-2020). Amministratore parrocchiale Visano (2020-2024). Parroco Cremezzano, San Paolo, Scarpizzolo e coordinatore dell’Unità Pastorale Beato Petronace abate (che comprende le parrocchie di Cremessano, San Paolo, Scarpizzolo) (2024-2025).

E’ di qualche settimana fa il caso di don Samuele Marelli, prelato 49enne di Seregno. al centro di un processo canonico e di una delicata inchiesta della Procura di Monza su presunti abusi su alcuni minori che frequentavano l’oratorio. L’Arcidiocesi milanese aveva ricevuto le prime segnalazioni delle sue condotte un anno e mezzo fa. Entro fine mese è atteso il verdetto della giustizia ecclesiastica, nel frattempo il sacerdote è stato spostato in un’altra diocesi