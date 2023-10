Arianna Gatti, la chef del ristorante Forme di Brescia è ‘Cuoco emergente’ 2024

Brescia, 16 ottobre 2023 - E' Arianna Gatti, chef del ristorante Forme di Brescia, il "Cuoco Emergente" 2024 per il Gambero Rosso. Trentadue anni, di origine abruzzese, la giovane cuoca ha ricevuto il premio questa mattina, a Roma durante la presentazione dell’edizione 2024 della Guida Ristoranti d'Italia. A consegnare il riconoscimento è stato il il direttore editoriale Laura Mantovano.

Il premio viene conferito ai giovani talenti della ristorazione italiana in collaborazione con Acqua Panna – S. Pellegrino e, dal 2018, è intitolato ad Alessandro Narducci, giovane chef romano scomparso in quell’anno. Per la chef che ha aperto il ristorante lo scorso gennaio è un vero successo.

“Dall’inaugurazione di Forme sono passati pochi mesi ed essere nominati Cuoco Emergente, dopo così poco tempo, è per me un grande onore - ha dichiarato Arianna Gatti – Ringrazio il Gambero Rosso, la mia brigata, il team di sala e la proprietà del ristorante, nella persona di Paolo Naoni, che ha saputo supportarmi".

La chef propone una cucina improntata sulla stagionalità e su materie prime italiane acquistate da produttori e fornitori nazionali e, soprattutto, locali. Il menu, oltre che dalla carta, è incentrato su due percorsi di degustazione con portate ispirate sia al suo territorio d'orgine, quello abruzzese che a quello d'adozione, il territorio bresciano.