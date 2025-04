Anno scolastico. All’appello 41 classi in meno

La cartina di tornasole dell’inverno demografico arriva dalle scuole. Nel Bresciano, nell’anno in corso si contano 7129 classi, con una media di 21 alunni per classe, 57 in meno rispetto al 2022-2023. Scorporando i dati, si vede come solo nelle primarie si sia passati da 2635 classi del 2022 a 2594 del 2024-25 (-41). Il trend è analogo per il 2025-2026. Dalle iscrizioni risulta che ci sono 41 scuole primarie con meno di 10 iscrizioni per la prima elementare, e 74 con soli 15 primini. Nel complesso, la popolazione cresce per le migrazioni: rispetto al 2023, il saldo di residenti è di +5100. Cresce il capoluogo, che sfiora i 200mila abitanti, ma anche comuni come Rovato, Montichiari, Chiari, per citare i tre con l’aumento più marcato. Aumenta anche l’aspettativa di vita: 81,4 anni per gli uomini, 85,5 per le donne; stabili gli ultracentenari che nel Bresciano sono 386, di cui 342 donne.F.P.