Andrea Chénier sul palco del “Grande“. Un ritorno dopo vent’anni di assenza

Sul palco del “Grande“, Andrea Chénier, opera lirica in quattro quadri di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica, assente da vent’anni dal palcoscenico bresciano. Oggi alle 15,30, al massimo teatro cittadino torna coproduzione che ancora una volta si estende oltre i confini lombardi, aprendosi ai teatri di Pisa – capofila dello spettacolo – Rovigo e Lucca, oltre ai teatri di OperaLombardia. L’opera porta in scena un dramma di ambiente storico, ispirato alla vita del poeta francese André Chénier durante gli anni della Rivoluzione francese. Presentata la prima volta il 28 marzo 1896 al Teatro alla Scala di Milano, la tragedia debuttò all’epoca sotto la direzione del Maestro Rodolfo Ferrari, con le voci di Giuseppe Borgatti, in sostituzione del tenore designato Alfonso Garulli, del soprano Evelina Carrera e del baritono Mario Sammarco, decretando un successo trionfale. La regia dello spettacolo è affidata ad Andrea Cigni.