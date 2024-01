Agnosine, frontale tra un’auto e un furgone: muore un uomo di 43 anni

Agnosine (Brescia), 25 gennaio 2024 – Tragico epilogo per l’incidente avvenuto questa mattina ad Agnosine, in cui era rimasto ferito gravemente un uomo di 43 anni, residente a Salò ma originario di Sarezzo. L’uomo, Cesare Bacca è deceduto in ospedale, nonostante tutti i tentativi fatti dai medici.

Il teatro dei fatti è la provinciale 79, che collega Valsabbia e Valtrompia. L'auto guidata da Bacca ha impattato frontalmente un furgone. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenute due ambulanze, una delle quali ha trasportato d'urgenza il 43enne all'ospedale di Gardone Valtrompia, dove è deceduto nel corso della giornata.

Secondo le prime informazioni fornite dagli agenti della polizia locale della Valle Sabbia, sembra che Bacca abbia accusato un malore alla guida e che questo abbia causato la perdita del controllo dell’auto.