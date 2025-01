Addio Paolo Novelli . Fotografo fuoriclasse

È morto a 48 anni Paolo Novelli: fotografo bresciano che ha lavorato con Oliviero Toscani, anche lui recentemente deceduto, con Gianfranco Colombo, scomparso dieci anni fa e che per molto tempo ha collaborato con lo storico d’arte Massimo Minini e la sua galleria, esponendo tra gli arti ad “Art Basel“ e “Fotofever Paris“. Paolo Novelli è morto dopo essere stato colpito da una malattia, che lui stesso aveva comunicato la scorsa estate. Era considerato un “fuoriclasse“ della fotografia concettuale. Lavorava in bianco e nero e tanti lo ritenevano uno dei più grandi interpreti della fotografia contemporanea non solo italiana, ma mondiale. Tra poche settimane avrebbe inaugurato una mostra a Milano. Tra le sue ultime esposizioni: “Il giorno e la notte“, ospitata nel Centro Italiano per la Fotografia camera di Torino, dove i suoi lavori sono stati accostati a quelli di Margaret Bourke White. I suoi cicli fotografici sono stati diversi tra qui “Grigio Notte“, “Interiors“ e “La notte non basta“ - “Il giorno non basta“. Paolo Novelli era un autodidatta, orgoglioso di esserlo.

Milla Prandelli