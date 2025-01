“Ero completamente nuda, la polizia guardava. Non ci hanno fatto chiamare l’avvocato”: la testimonianza choc dell’attivista in Questura a Brescia

Brescia – “Sono rimasta sola con alcune poliziotte che mi hanno chiesto di togliermi tutti i vestiti. Una volta che sono rimasta completamente nuda mi hanno chiesto di fare degli squat. C’era una donna in borghese e altre due in divisa. Io mi sono rifiutata, erano molto contrariate. Hanno provato ad insistere ma io sapevo che non era mai successa una cosa del genere dopo le nostre azioni. Altre compagne non se la sono sentita e hanno fatto quello che chiedevano”. È con la voce ancora rotta dall’emozione che “Val”, 25 anni, una delle attiviste di Extinction Rebellion fermate lunedì dopo l’azione fuori dai cancelli della Ex Breda di Brescia, racconta quello che è successo quando 23 attivisti sono stati portati in Questura a Brescia.

Erano in 35 fuori dai cancelli lunedì pomeriggio. 23 di loro sono stati identificati e poi portati in questura. "Stavo documentando l’azione. Ci sono sempre delle persone hanno questo ruolo durante le azioni. Ma sono stata portata in Questura lo stesso. Mi hanno ritirato il telefono. Ho chiesto che venisse sigillato, ma non hanno voluto. Ho chiesto che venisse spento – racconta ancora l'attivista –. Delle poliziotte mi hanno perquisito, prima le scarpe, poi i maglioni, i pantaloni e tutto il resto. Fino a quando mi hanno chiesto di togliere anche gli slip. Sono rimasta sconvolta quando ho sentito che mi chiedevano di fare degli squat. Sono sempre rimasta in presenza di poliziotte donne. Io mi sono rifiutata ma c’è chi li ha fatti”.

“So che abbiamo subito trattamenti simili fra noi compagne. Siamo state fatte spogliare completamente. Due compagne hanno chiesto di andare in bagno. Erano già state perquisite ma sono state obbligate a lasciare la porta aperta. Tutto questo mentre le poliziotte restavano a guardare. So che i ragazzi hanno subito un trattamento completamente diverso. Non sono stati fatti spogliare. Non ci hanno mai permesso di fare una chiamata al nostro avvocato, che è lo stesso per tutto il gruppo, sarebbe bastata una sola chiamata. Ma siamo rimasti lì dalle 6 alle 8-9 ore. Siamo usciti tutti scaglionati. Io sono stata la prima ad uscire verso le 16”.