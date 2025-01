“Costrette a spogliarci senza mutante e fare squat in Questura”: le denuncia delle attiviste di Extinction Rebellion a Brescia Una ragazza ha descritto in un video il trattamento che sarebbe stato riservato alle ragazze dell’associazione ambientalista nelle sette ore passate nell’edificio di via Botticelli: “Ai maschi non hanno fatto fare niente di simile”