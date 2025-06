A 14 anni sulla ferrata perde l’appiglio e precipita nel vuoto

CASTO (Brescia)Una giornata di sport e avventura si è trasformata in un incidente per un quattordicenne ieri poco dopo le 13 al Parco delle Fucine di Casto. Il ragazzino, impegnato nella risalita di una ferrata, ha perso l’appiglio precipitando nel vuoto per circa 10 metri. Un volo che sarebbe potuto essere fatale senza alcuni alberi che ne hanno attutito l’impatto.

Nonostante l’altezza considerevole della caduta, il giovane ha mantenuto piena coscienza durante tutte le operazioni di recupero, condotte con tempestività dai soccorritori. Del ragazzo è stato disposto l’elitrasporto in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, nell’area pediatrica.

Il quattordicenne ha collezionato diversi traumi e ferite. È stato ricoverato, anche in relazione alla giovane età. La centrale operativa del numero unico per le emergenze 112, tramite Soreu Alpina, ha inviato sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elicottero da Brescia. C’erano pure i carabinieri, che appureranno l’esatta dinamica dei fatti, e i vigili del fuoco con i tecnici della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Valle Sabbia.

Mi.Pr.