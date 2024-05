C’è ‘Lo sbarco in Lombardia’, che fa eco alle celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco in Normadia, tra gli spettacoli di tutti i generi e per tutte le età, gli eventi ricreativi, i giochi ‘giganti' e la caccia al tesoro lunare che si tengono in spazi e quartieri di periferia di Milano grazie al FringeMI Festival. Ma in ogni provincia della Lombardia non mancano sagre gastronomiche, lucciolate, concerti, eventi di ‘ecopsicologia’ e di ‘rigenerazione culturale’ come il Borghilenti Festival a Castelnuovo Bocca d’Adda. Non resta che scegliere e godersi lo spettacolo o degustare i risotti, meglio se in notturna. Ecco in dettaglio cosa fare nel week end di venerdì 31 maggio, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno 2024 a Milano e nelle singole province della Lombardia.

In occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, due visite guidate speciali alla sezione Telecomunicazioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: domenica 2 giugno con Simona Casonato, curatrice delle collezioni Media, ICT e Cultura Digitale, e sabato 15 giugno con Roberta Spada, ricercatrice del Politecnico di Milano. Il Museo conserva una ricca collezione di oggetti e documenti legati a Marconi, figura chiave nella sua fondazione, che negli anni Trenta contribuì a gettare le basi della nuova istituzione insieme al fondatore Guido Ucelli. Ucelli inaugurò il Museo nel 1953, definendolo "il Museo del divenire del mondo". Dal 29 maggio sarà disponibile la seconda puntata della serie podcast "Marconi & Co." sul sito del Museo e sulle principali piattaforme. Il FringeMI Festival, rassegna diffusa di spettacoli dal vivo, si svolgerà a Milano dal 31 maggio al 9 giugno 2024, coinvolgendo 13 quartieri con oltre 200 eventi. Gli spettacoli, che variano dalla nuova drammaturgia ai classici, dalla prosa alla musica, saranno ospitati in luoghi insoliti della città, come bar, locali, ostelli, studi d’artista, librerie, biblioteche, hotel, cascine e persino un mercato coperto, una falegnameria e una RSA. Si tratta di un'opportunità per scoprire Milano e riappropriarsi degli spazi urbani. La serata inaugurale, il 31 maggio al Nuovo Armenia, sarà ad ingresso libero. Tutto il programma degli spettacoli a fringemi.com. Sabato 1 giugno la visita di Milano Guida al Quadrilatero del Silenzio, tra Corso Venezia e Via Salvini (il ritrovo è all’angolo tra le due strade) a Milano offre un percorso tra statue e mosaici nascosti in giardini e sculture bizzarre, come l'orecchio-citofono di Adolfo Wildt. Si possono ammirare anche fenicotteri, gargoyles e palazzi dall'aspetto cinematografico, in un quartiere che ha ispirato scrittori e letterati. L'area, nobilitata sotto l'impero asburgico con la costruzione della Villa Reale e dei Giardini Pubblici, si è arricchita nel XIX secolo con dimore in stile neoclassico, eclettico e liberty, con Palazzo Fidia e Villa Necchi Campiglio. La visita, della durata di un'ora e mezza, attraverso il quartiere, sarà arricchita da letture e immagini degli artisti che vi trovarono pace come Giuseppe Parini, Alessandro Manzoni, Cesare Beccaria e Stendhal. La quota di partecipazione è di 13,00€ per gli adulti, 9,00€ per i bambini dai 6 ai 13 anni e 1,00€ per i bambini fino a 5 anni.

Domenica 2 giugno è in programma una visita guidata alla bottega del cioccolato e alla torre del castello a Trezzo sull’Adda. L’evento si svolge dalle 16 alle 18 ed è a pagamento, su prenotazione al 3459132210 o scrivendo a prenotazioni@prolocotrezzo.com. I partecipanti potranno assaggiare quattro varietà di fave di cacao e i cioccolati che ne derivano. Dopo la visita, sarà possibile salire gratuitamente sulla torre del castello, aperta dalle 14:15 alle 17:30, per godere del panorama. Il ritrovo è in Piazza Libertà 10 a Trezzo sull’Adda.

La Sagra della Bufala si terrà all'Area Fiera di Treviglio nei giorni 31 maggio, 1-2 e 7-8-9 giugno 2024 dalle 19:30. Gli spazi ampi e accoglienti sono pronti ad accogliere tutti i visitatori. L'ingresso è libero e il servizio di ristorazione è attivo tutte le sere, oltre che a pranzo durante il fine settimana. L'evento è curato da Agreo Società Cooperativa Onlus, Chiosco Café e Caseificio Quattro Portoni, con il patrocinio della Città di Treviglio e altre associazioni locali. Per informazioni e prenotazioni, sagrabufala@gmail.com o 329 4242737 e 035 898784.

A Casirate d’Adda dal 31 maggio al 2 giugno 2024, 16esima edizione della “Festa Alpina” presso il PalaGerundiaum in viale dell’Industria. Le serate inizieranno alle 19:30 e offriranno grigliate, pizze, cucina, bar, birra e dolci. Tra i gruppi musicali che si esibiranno ci sono "Alida" il 31 maggio, "Marco Gelmi" il 1 giugno e "Jennyfer Group" il 2 giugno.

Belvedere 030, il FoodTruck Village del Bastione di San Faustino a Brescia, sarà aperto presso il Castello dal 23 maggio all'8 settembre 2024. Gli orari di apertura sono da lunedì a venerdì dalle 18 alle 24 e nei weekend dalle 11 alle 24. L'evento, gratuito, offre una varietà di cucine su ruote con un menù sempre diverso e una selezione di birre artigianali e bevande tradizionali.

Il parco storico botanico della Villa del Grumello, situato in via per Cernobbio 11, ospita domenica 2 giugno una collezione di oltre 120 varietà di Hydrangeae, ovvero le ortensie con una serie di iniziative per grandi e bambini e un mercatino diffuso nel parco. L'evento fa parte della giornata nazionale "Appuntamento in Giardino 2024" dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia ed inizia alle 10 con “L’invito di Ortensia: coltiviamo il nostro giardino interiore”, una camminata lenta e pratiche di green mindfulness guidate da Stefania Balzarotti, della Scuola di Ecopsicologia. Alle 11:15 e alle 15:00, la ricercatrice Eva Boasso guiderà una passeggiata botanica. Alle 16:30, il garden designer Mirco Colzani terrà una dimostrazione intitolata “Trame floreali: l’ortensia in dimostrazione”. Per i bambini, dalle 10 alle 17, ci sarà un laboratorio di origami e alle 15:30 un laboratorio di pittura botanica con acquerelli a cura di Silvana Rava. Durante tutta la giornata, un mercatino diffuso offrirà dimostrazioni, esposizioni e assaggi. Alle 17:00, sotto al grande Cedro, sarà offerta una merenda con tè, pane, burro e marmellata a cura di La Breva catering.

Il 2 giugno a Lezzeno si terrà l’evento “I lavori della pietra”, organizzato nell’ambito delle Passeggiate Creative del Lake Como Walking Festival. Il festival, parte del Parco delle scienze umane “Da Plinio a Volta”, mira a scoprire e valorizzare i percorsi tra Como, Lecco e l’Alto Lago. Le passeggiate sono gratuite, ma l’iscrizione online è obbligatoria sul sito del Festival Da Plinio a Volta e la pagina Facebook di Sentiero dei Sogni.

A Cremona, il 1° giugno 2024, si terrà Bimbimbici, l'evento nazionale di Fiab per promuovere la mobilità attiva e diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani. L'edizione di quest'anno avrà luogo nel Parco Sartori, recentemente rinnovato e dotato di un circuito di educazione stradale. Il ritrovo è previsto per le ore 9:00 e il programma includerà giochi, laboratori di creatività, manutenzione delle biciclette, prove sul circuito con rilascio del patentino di ciclista provetto e una pedalata in golena per piccoli e grandi. A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato uno zainetto ricco di sorprese. Le iscrizioni sono obbligatorie e si possono effettuare sul luogo, ma è preferibile utilizzare il modulo sul sito fiabcremona.it.

Fino al 30 giugno 2024, il Luna Park di San Pietro torna a Cremona.

L'evento "Da castello a villa" si terrà il 1° giugno 2024 presso Villa Medici del Vascello, in Via Giacomo Matteotti 2 a San Giovanni in Croce (Cr). Da antico castello a sontuosa villa, sarà possibile seguire il percorso delle generazioni che hanno arricchito questo gioiello architettonico nel corso dei secoli, in un viaggio nel tempo tra arte e cultura. La partecipazione ha un costo di 8 euro e la visita durerà circa 90 minuti. È richiesta la prenotazione, poiché i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni, chiamate il 370 3379804 o scrivete a segreteria@villamedicidelvascello.it.

Dal 31 maggio al 2 giugno, sul lungolago di Lecco lo Street Food Festival. Lungolario Isonzo sarà addobbato per accogliere una selezione dei migliori street chef. La manifestazione aprirà venerdì dalle 18:00 alle 24:00, sabato dalle 11:00 alle 24:00 e domenica dalle 11:00 alle 22:30. Oltre al cibo, ci sarà anche tanto divertimento, con musica in filodiffusione tutti i giorni. Venerdì sera, alle 21:30, si esibiranno i Controcorrente, Cover Band Rock, e sabato sera, sempre alle 21:30, gli Areavasco, Tribute Band Di Vasco Rossi. Sabato alle 14:30 Partirà La Resegup, Gara podistica dal centro di lecco alla vetta del Resegone e ritorno. Evento è gratuito e senza prenotazione. Il 2 giugno a Lecco si celebra la Festa della Repubblica Italiana, 71° anniversario dal referendum istituzionale del 1946, con cerimonia istituzionale, consegna delle medaglie d'onore e concerto della Repubblica. "Nameless Music Festival 2017", un weekend di musica e divertimento in Valsassina, a Barzio "Street Food Festival" sul lungolago di Colico. "Original Bier Fest" a Osnago: la festa bavarese per eccellenza dal 1997 con cucina tipica bavarese, una vasta scelta di birre alla spina, le esibizioni delle migliori band in circolazione ed un mini luna park per i più piccoli. A Olgiate Molgora "La Sbiellata SanZenese", appuntamento brianzolo con la buona musica live e "Qua e Là per Piazze e Cortili" ad Olginate con artisti di strada, mercatini e laboratori per bambini.

Venerdì 31 maggio 2024, alle ore 21, il Teatrino Musitelli di Lodi ospiterà l’evento "L’immaginario delle fiabe visto con gli occhi dei bambini", nell'ambito della rassegna letteraria “Donne e Letteratura – Le autrici di Linee Infinite”. Due scrittrici di talento, Cristina Pizzaia e Luisa Bergamaschi, parteciperanno alla serata moderata da Vanessa Ferrari. Dal 31 maggio al 2 giugno 2024 si svolgerà il Borghilenti Festival a Castelnuovo Bocca d’Adda, un evento di rigenerazione culturale e territoriale che include incontri, concerti, spettacoli, passeggiate, visite guidate e laboratori creativi, promuovendo la sostenibilità e l'accoglienza. Per conoscere tutto il programma consultare la pagina borghilenti.it. Sabato 1 giugno 2024, alle ore 21 presso il Tempio civico dell'Incoronata a Lodi, si terrà il concerto "Magia del Barocco" con musiche di Corelli, Vivaldi, Stradella e O'Carolan eseguite dal Trio Gaffurio. L'ingresso è libero grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. Domenica 2 giugno 2024, alle ore 9.30, in piazza della Vittoria a Lodi, si terrà la cerimonia per la Festa della Repubblica organizzata dalla Prefettura, alla quale parteciperà il Vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti. Domenica 2 giugno 2024, dalle ore 10, al Parco Isola Carolina di Lodi si terrà la festa Naturambiente organizzata dall’Associazione Amici di Serena Odv, con bancarelle di prodotti bio, libri usati, attività per bambini, laboratori di danza, merenda per tutti e finale con la Gerundia Jazz Orchestra. Il 2 giugno 2024, presso la Sala Teatrale del Polo Fieristico Giuseppe Vezzulli a Codogno, sarà rappresentata la commedia dialettale "Le Surele Campana del San Biagio", con due spettacoli alle ore 16 e alle ore 21, interpretata dalla compagnia teatrale "Le Surele Campana".

Dal 29 maggio al 2 giugno, a Mantova, si terrà il festival "Trame Sonore – Mantova Chamber Music Festival", un evento che va oltre la semplice musica. Il festival includerà percorsi tematici, itinerari culturali, workshop e incontri che si intrecceranno ai concerti, offrendo un'esperienza internazionale e omaggiando la musica da camera. La città, patrimonio dell'umanità UNESCO, si trasformerà in un palcoscenico in cui la musica classica risuonerà in vari luoghi, tra cui Palazzo Castiglioni, Palazzo Ducale, Palazzo Te, Teatro Bibiena e Palazzo Vescovile. Alcuni eventi saranno gratuiti, mentre altri richiederanno un biglietto d'ingresso.

Domenica 2 giugno alle 17:30, in Piazza Mantegna, si terrà il concerto gratuito per la Festa della Repubblica, eseguito dalla Banda Città di Mantova "Alessio Artoni" e diretto dal Maestro Andrea Presciuttini. Alla fisarmonica ci sarà Dino Rosa e l'evento sarà presentato da Paola Prestini.

Dal 31 maggio al 2 giugno, a Ceresara, si svolgerà la tradizionale "Festa de la Saresa", organizzata dall’Associazione “Compagnia delle Torri” in collaborazione con il Comune di Ceresara. Le serate saranno animate da concerti, tra cui un tributo a Vasco Rossi venerdì 31 maggio, un concerto dedicato alle musiche dei film sabato 1° giugno e una rassegna di danza hip-hop e moderna domenica 2 giugno.

Nei weekend dal 1° al 2, dal 7 al 9 e dal 15 al 16 giugno, a Cappelletta, frazione di Borgo Virgilio, si terrà la "Festa dal Macarùn". Gli stand gastronomici apriranno alle 19:30 e l'ingresso sarà libero. Sabato 1° giugno ci sarà uno spettacolo disco, mentre domenica 2 giugno si esibirà il gruppo Sine Frontera.

Sabato 1° giugno, Suzzara ospiterà la Notte Bianca, dedicata al mondo dei comics, del cinema e della televisione, con ospiti come Elisabetta Villaggio e personaggi di Star Wars e Marvel. La serata sarà animata da DJ set, musica live, esibizioni di fitness, raduni auto e moto, mercatini e oltre 30 punti di ristoro, con i negozi della città aperti fino a tarda notte.

Dal 31 maggio al 2 giugno, Gabbiana di Marcaria ospiterà "Pizza in Piazza", organizzata da Avis Gabbiana. L'evento si terrà nel campo parrocchiale in via Balestra e offrirà tre giorni di musica dal vivo, motori e specialità culinarie come pizze, maccheroncini, gnocco fritto e hamburger con patatine.

Dal 31 maggio al 2 giugno 2024, a Monza Rolling Truck Street Food Festival ai Boschetti Reali, dove si potranno gustare le migliori specialità dello street food italiano e internazionale, con i truck attivi dalle 11:00 alle 24:00.

A Monza, in via Rosmini nell'area Fuoricampo, arriva anche la Sagra della Valtellina, con pizzoccheri, sciatt, bresaola, formaggi tipici e vino rosso. La sagra sarà aperta venerdì dalle 19:00 alle 24:00 e nel weekend dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00.

A Monza, il parco sarà il teatro della pedalata notturna "Pedala coi Lupi" sabato 1 giugno, un percorso allestito con effetti speciali, musica e spettacoli. La serata culminerà con un concerto pop-rock e le prelibatezze della Cucina dei Lupi.

Domenica 2 giugno, la Formula Uno LILT torna all'autodromo di Monza con la storica corsa o camminata non competitiva aperta a tutti, inclusi gli amici a quattro zampe. La giornata sarà animata da Discoradio, celebrando sport, musica e solidarietà. Seregno ospita il Carbonara Vs Cacio e Pepe Festival in piazza Risorgimento, dove si potranno assaggiare specialità romane come supplì, porchetta, pasta alla carbonara, cacio e pepe, pinsa e mortadella, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno.

Il 1° e il 2 giugno 2024, presso la tensostruttura della cittadella dello sport, si terrà la 71° edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia-Venezia, organizzato dall'Associazione Motonautica Pavia e dall'Associazione Motonautica Venezia, con il supporto della Federazione Italiana Motonautica. Il Raid partirà da Pavia e giungerà a Brondolo-Chioggia – Venezia nella stessa giornata. Nella giornata di sabato 1 giugno 2024, presso il PalaRavizza, si svolgerà il Torneo Nazionale di LightSaber Combat Sportivo, ovvero di spada laser, con 64 atleti provenienti da tutta Italia. L'evento determinerà il Campione Italiano del 2024 e gli atleti qualificati al Torneo Mondiale di Milano del 16 novembre. L'evento è patrocinato dal Comune di Pavia e l'ingresso è gratuito.

Luna Park a Pavia fino al 9 giugno 2024, presso lo Stadio Fortunati, con oltre 90 attrazioni per tutte le età. L'area offrirà divertimento per tutti, con novità esclusive e un'ampia varietà di giostre e attrazioni. Sabato 1 giugno 2024, presso l'Oasi Lipu Bosco Negri, si terrà l'evento "Allocchi, pipistrelli e lucciole", una visita guidata per scoprire i segreti della vita notturna, osservando pipistrelli, allocchi e lucciole. L'evento è consigliato per bambini dai 5 anni in su e richiede una donazione minima di 5 € per l'ingresso, gratuito per i soci Lipu.

L’ 1 e 2 giugno torna al Palazzo Vertemate Franchi di Piuro l'iniziativa dedicata alla natura con laboratori per bambini e un'uscita notturna. L'evento, "Appuntamento in giardino a Palazzo!", offre un'occasione unica per scoprire la natura e i segreti dei rapaci notturni nella splendida cornice del Palazzo Vertemate. Sabato 1 giugno, Marco Mastrorilli, esperto di rapaci notturni, guiderà le attività. Alle 15:30 ci sarà un laboratorio per bambini dai 4 ai 14 anni dal titolo "Indovina chi canta?", al costo di sei euro. Alle 17:30 terrà una conferenza gratuita sui gufi, seguita alle 20:30 da un'uscita nel castagneto del museo per ascoltare il canto dei rapaci, anche questa al costo di sei euro. Domenica 2 giugno, Manuela Mariani, naturalista e scrittrice, intratterrà i bambini dai 5 agli 11 anni con tre laboratori e letture animate sui segreti della natura, alle 10:30, 14:30 e 16:30, ciascuno della durata di un'ora e un quarto, al costo di sei euro. Per partecipare è necessaria l'iscrizione, contattando il Consorzio Turistico Valchiavenna al numero 0343 37485 o via email a infopoint.chiavenna@valchiavenna.com. In caso di maltempo, i laboratori si svolgeranno al chiuso, mentre l'uscita notturna sarà annullata. Sabato 1 e domenica 2 giugno, presso la tensostruttura della cittadella dello sport, torna "La sagra della patata", organizzata dall'associazione "Li Simenza - Giovani Sondalo". La patata, elemento cardine della cucina valtellinese, sarà protagonista di due giornate dedicate alla gastronomia locale, con le ricette dello chef Enzo Montagni. Il menù include piatti tradizionali come rösti con uova e speck, taroz, guanciale di manzo con purè, crema di patate e porri, e patatine fritte, oltre a dessert preparati dalla pasticceria Delicious di Sondalo. Momenti di divertimento con l'area "Funny Park" (dalle 14), gonfiabili, giochi e un torneo di calcio balilla umano alle 16.30. Sabato sera sarà animato da musica country (alle 17.30 stage) e servizio bar e cucina dalle 19. Domenica 2 giugno, la sagra sarà aperta per il pranzo con lo stesso menù, mentre dalle 10:00 alle 17:00 sarà possibile accedere nuovamente al "Funny Park" per giochi e divertimento.

Sabato 1 giugno alle 22, il fiume Tresa a Germignaga si illuminerà con centinaia di luci per la manifestazione "Riflessi sul Tresa". Questo evento, ideato per valorizzare l'acqua e la foce del Tresa, fiume di 13 chilometri che collega i laghi di Lugano e Maggiore ed è una zona importante per le migrazioni degli uccelli, viene riproposto dalla Pro Loco di Germignaga dopo alcuni anni di interruzione, nell'ambito delle celebrazioni del 2 giugno. Le luci, galleggiando sul Tresa, creano uno spettacolo suggestivo dal "Boschetto". L’evento prevede il rilascio a monte del ponte tra Germignaga e Luino di centinaia di lucine LED colorate, che scenderanno lentamente verso la foce. Le lucine LED verranno recuperate dagli addetti alla foce. Oltre allo spettacolo gratuito, la Pro Loco organizzerà una serata gastronomica nell’area feste del “Boschetto”, dove sarà possibile cenare ammirando lo spettacolo. Sabato 1 giugno 2024, dalle 21:00 alle 23:00, nei Giardini Estensi di Varese, si terrà la rappresentazione teatrale “Butterfly” nell'ambito della rassegna “Terra a Laghi 2024”. L'evento, a pagamento, trasformerà i Giardini Estensi in un teatro d'opera per uno studio su “Madame Butterfly” di David Belasco, con le più belle arie di Puccini, con Silvia Priori come autrice e protagonista, affiancata dal soprano Kaoru Saito e dai tamburi Taiko giapponesi del gruppo Kotoji, con la regia di Kuniaki Ida.