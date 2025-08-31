“Iseo abbraccia la Franciacorta”: 25 cantine e altrettanti ristoranti in passerella

Iseo (Brescia) – Venticinque cantine e altrettanti tra ristoranti, rivendite di cibi tipici, produttori e federazioni gastronomiche saliranno in passerella venerdì a Iseo per la manifestazione “Iseo abbraccia la Franciacorta“ organizzata da “È Taller“ e da chef Radu Neldecu, erede di Vittorio Fusari, con il quale ha lavorato per anni a Dispensa Franciacorta e da Hilda Coballero, protagonista della ristorazione del Bresciano dove ha gestito una serie di locali.

Esperienza gastronomica unica

L’iniziativa, che prevede un ticket per 5 degustazioni di vino e 5 di cibo a 35 euro, porterà alla scoperta delle bollicine più famose d’Italia abbinate ai sapori locali: dal pesce di lago, che Radu Neldecu lavora con estro e pazienza, ai formaggi tipici delle sorelle Bonardi passando per le birre prodotte a Paratico e i piatti incredibili della Madia di Brione. Le possibilità saranno tantissime, perché ognuno porterà in rassegna il meglio della propria produzione o dei prodotti che normalmente vende.

Importanza del territorio

"L’idea ci è venuta perché crediamo che il territorio sia fondamentale – spiega Radu Neldecu – Il chilometro zero è fondamentale e organizzare occasioni di incontro è determinante per promuovere la nostra zona ma anche per fare comprendere al consumatore, al cliente, al turista e persino al residente quali siano le potenzialità di quest’area così ricca di storia e tradizione ma anche di imprenditori che stanno scommettendo il tutto per tutto sulla qualità, sul rispetto delle usanze e sull’innovazione".

Il dialogo tra cibo e vino

I cibi dell’area compresa tra Brescia, Iseo, Paratico e le montagne che fanno da confine con Valtrompia e Val Camonica, ognuno con le proprie caratteristiche e le specialità, dialogheranno con il Franciacorta Docg e non solo. Ci saranno produttori da tutti i paesi franciacortini: da Gussago, con le Cantine della Stella al Castellino Bonomi di Coccaglio, passando per altre etichette come Majolini Franciacorta e Berlucchi Freccia Nera, Antica Fratta E Enrico Gatti.