Cinque cene in piazza per l’estate. A tavola per rilanciare i quartieri

Da giugno a settembre, nell’ambito del ricco programma di iniziative proposto con “BA Estate” l’assessorato al marketing territoriale, in collaborazione con il Distretto del commercio, organizza cinque appuntamenti con le “Cene in piazza” sia in centro, sia nei quartieri cittadini. L’evento è stato presentato dall’assessore al Commercio Matteo Sabba, dal consigliere delegato Paolo Geminiani e dai protagonisti delle serate, che hanno l’obiettivo di creare piacevoli momenti conviviali che sappiano valorizzare i diversi spazi urbani e far ulteriormente apprezzare le realtà commerciali presenti sul territorio.

Tra gli ingredienti delle serate non solo buon cibo, ma anche musica e intrattenimento per tutti, bambini e adulti, con un risvolto sociale legato al coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato, sia per l’organizzazione degli eventi, sia come destinatarie dei proventi. Si parte giovedì 19 giugno con la serata “Nonna mia” in piazza San Michele, a cura della rosticceria Nonna Mia, in collaborazione con Vale20 e l’associazione Ludosofia, seguirà la “Cena di San Giovanni” in piazza Vittorio Emanuele II il 26 giugno, in occasione della festa patronale.

Successivamente le cene saranno proposte nei quartieri, quindi Sacconago, 4 luglio, in via Caduti, a cura di associazione A. Curti e associazione commercianti Sacconago, Borsano,11 luglio, in piazza Toselli, a cura di Pepe Bianco, Commercianti di Borsano e associazione Triade, Beata Giuliana,7 settembre, presso l’Arena di via Salgari, a cura di Ristorante Deg, Bar is the name, Pasticceria Chiara, con la partecipazione e a favore dell’Associazione Triade.

Per quanto riguarda la prima cena prevista per il 19 giugno alle 20.30 in piazza san Michele è possibile prenotare telefonando al numero 329 646 5068: il costo per gli adulti è pari a 30 euro, per i bambini 15 euro. Durante la serata sono previsti musica live e intrattenimento per i più piccoli con giochi e gonfiabili.

