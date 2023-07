Monte Isola e Peschiera Maraglio si illuminano con Light is Life: date, orari, come arrivare, traghetti

Monte Isola – Light is Life, la Festa delle Luci targata A2A è ai nastri di partenza. Sabato sera, l’8 giugno, sarà inaugurata la rassegna che, dopo esser stata protagonista a Brescia e Bergamo, sbarcherà a Peschiera Maraglio e a Monte Isola, l’isola lacustre più grande dell’Europa Alpina.

Il servizio traghetti

Light is Life sarà di certo uno dei momenti più scintillanti e seguiti dell’estate, in scena per due settimane: dall’8 al 23 luglio. In quei giorni, comunica Navigazione Lago d’Iseo, “sarà prolungato il servizio traghetti, sulla tratta Peschiera Maraglio-Sulzano, fino alle 2 di notte, mentre scatta l'obbligo di prenotazione sulla tratta Iseo-Peschiera Maraglio-Sensole per il rientro da Monte Isola per le corse programmate dopo le ore 20 di venerdì, sabato e domenica nei giorni 8-9-14-15-16-21-22-23 luglio”.

La località di Peschiera Maraglio sarà raggiungibile ogni giorno utilizzando il collegamento diretto Sulzano-Peschiera Maraglio che sarà rafforzato durante le ore serali e sarà sempre a libero accesso, cioè senza alcun obbligo di prenotazione. Infatti i collegamenti sulla tratta Sulzano-Peschiera Maraglio saranno continui fino alle ore 2 di notte, per proseguire poi “a chiamata” come di consueto. Inalterata la tratta Sale Marasino-Carzano con attivazione del servizio “a chiamata” dalle 24.

Possibilità di code

Essendo il servizio a libero accesso non si esclude che possano verificarsi attese e code per salire sulle motonavi dato che è prevista una forte affluenza, in particolare durante i fine settimana interessati dall’evento.

Per quanto riguarda il servizio di linea, sulla tratta Iseo-Peschiera Maraglio-Sensole sarà obbligatorio prenotare il rientro da Monte Isola per le corse programmate dopo le ore 20 di venerdì, sabato e domenica nei giorni 8-9-14-15-16-21-22-23 luglio.

Per i turisti in rientro a Sulzano, il Comune di Monte Isola in accordo con l’agenzia del Trasporto pubblico locale di Brescia sta predisponendo un bus navetta da Sulzano a Iseo, in orario serale, per tutta la durata della manifestazione. Per maggiori informazioni sugli orari della navetta si può consultare il sito dell’evento oppure i vari portali turistici. Capitolo due ruote: per tutta l’estate sull’isola potranno sbarcare solo 100 biciclette al giorno.

Il programma

Chi farà visita a Monte Isola potrà vedere non solamente una grande opera di Michelangelo Pistoletto: il Terzo Paradiso dell’Energia, ma anche Ballerina Sequence e Floating Ballerina di Angelo Bonello. Le iconiche sculture di luce prenderanno vita illuminando l’isola e le acque del lago dal tramonto fin dopo la mezzanotte.

Le 20 silhouette di Ballerina Sequence, installate sulla riva, stringeranno un serrato dialogo con la Floating Ballerina, che durante i weekend si muoverà sulle acque del lago, ricreando una danza suggestiva. L’acqua, con questi giochi di luce, regalerà ai visitatori un duplice punto di vista, dalla terra ferma all’orizzonte e viceversa.