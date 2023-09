Brescia, gli eventi del weekend 9 e 10 settembre: dalla festa della zucca a “Franciacorta in città”

Fine settimana ricco di eventi nel bresciano. Questo sabato e domenica a Sale Marasino saranno animati dalla 40esima edizione della Sfida Nazionale della Zucca, durante cui sarà eletto il “re di Zuccolandia”: ovvero colui che ha portato in rassegna la cucurbitacea più grande. Ad organizzare sono il Club Maspiano e il Comune con la collaborazione di tante associazioni del paese. “Per noi è davvero un bel traguardo – spiega il sindaco Marisa Zanotti- Sale Marasino sta lavorando coralmente. Ci saranno tanti eventi oltre alla pesatura delle zucche. Che si svolgerà domenica dalle 14 alle 18”.

Sabato sera alle 19 e domenica 10 settembre dalle ore 18.00, in Piazza Donatori di Sangue sarà presente un piano bar con area cocktail. Durante tutta la durata della manifestazione, sarà visitabile la mostra allestita a cura del Liceo Artistico “Leonardo” di Brescia e sarà presente l’intagliatore di zucche Marco Berardinelli.

A Brescia, invece si svolge oggi e domani un interessante evento dedicato alla zona vinicola più famosa del bresciano. La Franciacorta infatti arriva a Brescia, con l’evento “Franciacorta in città”,organizzata all’interno del progetto “Franciacorta da scoprire”, promosso dall’Associazione Terra della Franciacorta e dall’Associazione Strada del Franciacorta. In collaborazione con Fondazione Provincia di Brescia Eventi. Dalle 10 alle 18 sarà possibile esplorare il territorio della Franciacorta all’interno di Palazzo Martinengo Cesaresco (ingresso in piazza del Foro, a sud del Capitolium) attraverso immagini, video inediti e materiale informativo. Centrale poi sarà l’appuntamento di oggi : con la collaborazione dell’Associazione Bande Musicali Bresciane, in 20 comuni della Franciacorta torneranno a risuonare le note del concerto diffuso “Franciacorta suona”. Le bande e le accademie musicali del territorio franciacortino si esibiranno in una grande performance simultanea e gratuita che riempirà di musica tutto il territorio.

A Chiari oggi e domani si conclude la settimana del Palio delle Quadre, con tantissimi eventi pensati per grandi e piccini. Conclusione del palio anche a Villa Carcina, domani, quando le contrade degli Azzurri (il Giglio), dei Rossi (il Castello), dei Verdi (il Drago), si sfideranno per vincere il 35° Palio, dovranno affrontare varie sfide tutte all’insegna dell’amicizia e del rispetto reciproco. Tanti i volontari coinvolti nella festa che si mettono a servizio della Parrocchia e dell’Oratorio, tutti i proventi della festa infatti vanno a contribuire al saldo del debito dell’oratorio. A Calvagese della Riviera, sul lago di Garda, si svolge, invece la festa del vino, organizzata dai “Gnari del Gropel”. Vi saranno degustazioni e stand delle cantine, oltre che la possibilità di cenare a base di toro allo spiedo, stracotto di manzo al groppello, porchetta e molto altro.