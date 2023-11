Brescia e dintorni: ecco tutti gli eventi del weekend dell’11 e 12 novembre

Desenzano del Gardo – Serie di eventi gastronomici, culturali e folcloristici nel fine settimana bresciano. Da oggi a domenica 12 a Palazzo Fenaroli in via Pace 10 a Brescia si terrà Merc’Ant, che servirà a fornire idee utili e solidali per i regali di Natale.

Sabato 11 novembre a Gardone Valtrompia sarà inaugurata “Sparnegà”, mostra personale di Tiziano Calcari, che si terrà al Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di via XX Settembre 31. Chiuderà il 6 gennaio. Un’ esposizione delle tele del maestro Triumplino, nato a Irma e vissuto per quindici anni a Gardone VT. La mostra di carattere culturale pone, attraverso trenta opere pittoriche, una riflessione tra passato e futuro. Vengono messe in scena tradizioni antiche, alcune ormai scomparse, ma che permettono di dare un senso identitario in contrapposizione con il mondo odierno e le prospettive del prossimo futuro. Un mondo che si presenta come libero e aperto ai diritti, e sulla carta, vuole offrire a ognuno il sogno di realizzarsi e aver successo. La mostra a cura di Paolo Calcari, va a rielaborare la tradizione pittorica bresciana.

Continuano gli eventi di rilancio del Complesso Commerciale Le Vele di Desenzano con iniziative legate al territorio in particolare domenica 12 novembre sarà dedicata ai “Sapori del Garda”, un percorso goloso dalle 16 alle 18:30 con assaggi salati e dolci a cura degli allievi dell'Ipsoea “Caterina de’ Medici”, istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con sede distaccata a Desenzano, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica professoressa Marialuisa Orlandi. Gli allievi si esibiranno in uno show cooking con un menù di piatti della tradizione.

Sempre domenica 12 novembre, ma a Brescia si svolgerà il secondo appuntamento autunnale di Meglio Bio in Piazza, la manifestazione ideata dall’associazione di produttori biologici La Buona Terra e organizzata con la collaborazione del Comune di Brescia, riservata all’alimentazione bio e dello stile di vita ecocompatibile. La manifestazione si terrà in Largo Formentone (a lato di piazza della Loggia). Meglio Bio in Piazza si ripresenta al pubblico, dalle 9.30 alle 19.00, con la consolidata formula del “mercato”, che punta ad offrire l’occasione di acquistare tipicità prevalentemente bresciane e lombarde rigorosamente biologiche.

Terzo appuntamento domenica 12 novembre alle 17 presso l’Auditorium S. Barnaba, per la Rassegna bandistica “Giovanni Ligasacchi” promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” - Banda cittadina di Brescia - con la collaborazione del Comune di Brescia e il patrocinio del Consiglio regionale lombardo. La manifestazione rientra nell’ambito del progetto “Esperienze di promozione culturale: tra musica popolare e colta nelle province di Brescia e Bergamo” sostenuto da Fondazione Cariplo per le iniziative di BG-BS 2023 Capitale Italiana della Cultura. Protagonista del concerto è la il Corpo Musicale di Casazza 1922