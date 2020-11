Milano, 25 novembre 2020 - Tra pochi giorni, il 27 novembre, la Lombardia potrebbe entrare in zona arancione. Il passaggio dalla zona rossa (quella a più alta criticità) a quella arancione sarà possibile per il sostanziale miglioramento dell'emergenza Covid-19 nella regione, duramente colpita anche dalla seconda ondata. Per il primario del Sacco Massimo Galli: "Si sta iniziando a percepire un'inversione di tendenza". Ieri in Italia si sono registrati 23.232 casi di questi 4.886 erano relativi alla Lombardia. Un dato in calo, insieme al rapporto casi-positivi: martedì al 15,7% contro il 16 di lunedì. Numeri lontani da quelli di sette giorno prima quando la percentuale si aggirava attorno al 22%. In aumento i decessi: le vittime Covid ieri erano 186, contro le 140 del giorno precedente. "Sarà l’ultimo dato a migliorare", s’è detto e visto nella prima ondata. Gli occhi di tutti sono puntati sugli ospedali. Martedì per il secondo giorno di fila le terapie intensive hanno fatto registrare il segno meno: in calo di 13 unità, per 932 posti occupati. In aumento invece gli altri ricoveri, seppure in maniera lieve: +29 in 24 ore, 8.360 nel complesso. Nuovo forte incremento di guariti/dimessi, oggi +5.858 (in totale 212.175, di cui 6.924 dimessi e 205.251 guariti).

Cala l'indice Rt

Buone notizie arrivano dal fronte dell'Indice Rt. "C'è una riduzione, oggi l'Ats di Milano, che è l'unica che lo dà in maniera strutturata, indica un Rt dello 0,86, ampiamente sotto l'1, ma detto questo i dati li dà venerdì l'Iss, bisogna procedere con gradualità" ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a proposito dell'indice fondamentale per misurare l'andamento della pandemia.

Indice di contagio Covid: cos'è l'Rt e perché è così importante

Via libera a tamponi rapidi da medici di base

I medici di base lombardi inizieranno a fare i tamponi rapidi. Ad annunciarlo l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a proposito dei test antigenici rapidi sul Coronavirus dai medici di base. "I medici inizieranno a farli a breve, coloro che hanno dato la disponibilità sono circa mille nei loro studi, perché ne hanno la condizioni, e li faranno adesso. A Ieri sono stati fatti 73.766 test antigenici rapidi in Regione Lombardia" ha aggiunto.

La macroarea più colpita

A essere particolarmente colpita è la sempre la macroarea compresa tra Milano, Monza e Brianza, Como e Varese, anche se i numeri sono in calo. Ieri prima per nuovi casi era la Città Metropolitana con 1.442 casi giornalieri, di cui 633 a Milano città. A stretto giro Varese, sopra la soglia dei mille casi in 24 ore (+1.011). Quasi dimezzati in un giorno i numeri a Monza e Brianza (496) e Como (428). Al quinto posto Mantova con un incremento di 379, seguita da Pavia (239) e Brescia (226). In provincia di Bergamo +128, a Lecco +115. Aumenti a due cifre a Cremona (90), Lodi (78) e Sondrio (67).

La mappa delle zone

Per ora resta stabile la mappa delle zone (rossa, arancione e gialla) in Italia.

Ecco l'attuale classificazione delle regioni per colore:

Gialla (rischio moderato): Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

Arancione (rischio sostenuto): Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.

Rossa (rischio alto): Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta.

Zone d'Italia: ecco come potrebbero cambiare

Ma la situazione - dati alla mano - dovrebbe cambiare da venerdì 27 novembre. Ma torniamo agli ultimi aggiornamenti. Ieri il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano (rossa) e alle Regioni Basilicata, Umbria e Liguria (arancioni), che in base alla precedente ordinanza avrebbero dovuto restare nella fascia attuale solo fino a oggi. L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020. Venerdì 20 novembre Speranza aveva firmato un’ordinanza con cui si rinnovano sempre fino al 3 di dicembre le misure relative alle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta (rosse), Puglia, Sicilia (arancioni). Venerdì 27 scadevano infatti i 15 giorni di inclusione in zona rossa di Piemonte, Lombardia, Val D’Aosta e Calabria, ma sebbene i dati siano per tutte in miglioramento e compatibili con una riclassificazione in zona arancione, la scelta era stata quella di mantenere tutti ’congelati’ una altra settimana. Venerdì scade anche l’ordinanza che ha portato in zona rossa Toscana e Campania e in zona arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Anche qui, i parametri consentirebbero un allentamento, ma a molto probabilmente si attenderà anche per loro il 3 dicembre.

Il rientro a scuola in presenza

Uno dei nodi cruciali per la gestione delle prossime settimane di emergenza resta quello della scuola. Quando si potrà tornare alla scuola in presenza? L'unica cosa certe, al momento è che il passaggio avverà in modo graduale,. probabilmente a partire da dicembre. Uno scenario che hanno ventilato sia il premier Giuseppe Conte che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina proprio in questi giorni e che, in base a un accordo di massima tra i due, potrebbe diventare realtà il 9 dicembre. Il punto dolente, si sa, è l’organizzazione del trasporto pubblico locale.

Dpcm di Natale

Intanto si cerca la quadra attorno al nuovo Dpcm che deciderà, gioco forza, la gestione del Natale 2020. Le date clou si avvicinano e pare ormai chiara la strategia. Per le feste di Natale è probabile che si vada infatti verso due Dpcm – o verso un Dpcm a due stadi – il primo valido dal 3 al 23 dicembre il secondo dal 23 dicembre al 6-15 gennaio.

Le altre notizie sul Covid per approfondire

