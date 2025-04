La Latteria sociale di Vilminore si rifà il look 4.0: collegamenti Web, fotovoltaico e restyling “per vivere in diretta la produzione”

Vilminore (Bergamo), 24 aprile 2025 – Lavorare e produrre in montagna è impegnativo ma quando l’attività si chiama qualità e i prodotti caseari trovano clienti che li apprezzano, tutto si semplicizza. È il caso della Latteria sociale montana di Scalve, sede a Vilminore (Bergamo), che ha varato il progetto di restyling del sito produttivo impegnando una somma prossima ai 400mila euro,metà dei quali ottenuti con contributo della Regione Lombardia nell’ambito delle iniziative a favore del mondo agricolo:un importante investimento.

Lavori in corso

Il direttore e casaro della Latteria sociale, Lorenzo Bruschi ricorda - ringraziando l’opera svolta per questo intervento dalla Coldiretti Bergamo - che i lavori riguardano i due piani: il laboratorio, dove si lavorano due milioni di litri di latte ogni anno trasformati in formaggio, il nuovo impianto fotovoltaico in aggiunta ai due precedent sul tetto in rifacimento, la realizzazione di un solarium con connessione internet gratuita (da dove sarà possibile vivere da vicino la preparazione del formaggio), un’area giochi per bambini, il rifacimento della facciata. Per gli addetti alla produzione “sarà come lavorare in Tv” avendo addosso gli occhi di tutti. Le previsioni dicono che le opere alla Latteria Sociale scalvina – quindici soci e diciannove conferenti- dovrebbero concludersi per fine anno.