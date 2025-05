Orio al Serio: debutta la nuova area check-in. Più banchi a disposizione di chi parte

Bergamo, 28 maggio 2025 – Check-in più semplice all’aeroporto di Orio al Serio. La Sacbo, società di gestione dell’aeroporto bergamasco, ha inaugurato mercoledì 28 maggio la nuova area check-in che si aggiunge agli spazi già esistenti e dedicati alle operazioni di accettazione di passeggeri e bagagli.

La nuova struttura è uno degli interventi previsti all’interno del programma dei lavori di ampliamento del terminal passeggeri che interessano l’area partenze. Le opere permetteranno di mettere a disposizione, da inizio dicembre 2025, la nuova area dedicata ai controlli di sicurezza dotata di macchine radiogene di ultima generazione, in corso di realizzazione al piano superiore sovrastante l’area check-in.

Le caratteristiche

Nella nuova area check-in sono stati installati 30 nuovi banchi di accettazione, di cui 22 in modalità “self drop bag” che consentono la registrazione in autonomia del bagaglio da stiva e 8 di tipo tradizionale, in aggiunta ai 34 banchi preesistenti (28 tradizionali + 6 self drop bag), per un totale di 64 postazioni.

Le due linee di banchi check-in sono sormontate da due monitor a led ad alta risoluzione che consentono migliore visibilità del quadro dei voli in tempo reale, con indicazione dell’orario e del gate di partenza, e un risparmio energetico del 30% rispetto ai consumi dei monitori lcd retroilluminati.

L’intera area check-in è dotata di sensori stereoscopici per monitorare i tempi di attesa per le operazioni di accettazione.

Passeggeri nella nuova area check-in

L’operazione

Per i lavori di ampliamento della sezione est del terminal passeggeri, che si completeranno a dicembre 2025, Sacbo ha investito 41 milioni di euro di risorse finanziarie proprie.

All’apertura della nuova area check-in ha corrisposto l’ampliamento del sistema di controllo radiogeno dei bagagli da stiva (BHS) per un totale di 3.720 metri quadrati aggiunti al piano terra.

Contestualmente, è stata riqualificata la viabilità di accesso al terminal, sia viaria che pedonale con allungamento e allargamento del marciapiede antistante la zona partenze.

Il commento

“L’ampliamento dell’area check-in segna una tappa fondamentale nel programma di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, consentendo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze operative, rendendo confortevole l’accoglienza e l’accessibilità a beneficio dei passeggeri e nel contempo agevolando le mansioni del personale – sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo – I nuovi spazi sono stati concepiti per assecondare l’evoluzione tecnologica e la trasformazione digitale delle procedure di accettazione”.

Ciò consente, prosegue Sanga, “di velocizzare le operazioni, garantendo sicurezza e precisione, mentre si stanno predisponendo al piano superiore i nuovi controlli di sicurezza che, entro sei mesi, segneranno l’ulteriore salto di qualità del nostro aeroporto, consolidandone il livello di apprezzamento dei passeggeri e il suo ruolo nel panorama internazionale del trasporto aereo”.