Sciopero nazionale metalmeccanici: a Bergamo la manifestazione lombarda

Bergamo – Sarà a Bergamo la compagine lombarda dello sciopero nazionale dei metalmeccanici di venerdì 20 giugno per il rinnovo del contratto nazionale.

La città ospiterà la manifestazione regionale dello sciopero promosso da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 in piazzale Marconi, alla stazione della città, con partenza del corteo alle ore 10. La manifestazione si concluderà in piazza Vittorio Veneto. Alla fine del corteo interverranno Mirko Dolzadelli, segretario generale Fim Cisl Lombardia, Vittorio Sarti, coordinatore Uilm Uil Lombardia e, a conclusione della manifestazione, Luca Trevisan, segretario organizzativo Fiom Cgil Nazionale.

"Dopo mesi dalla rottura del tavolo delle trattative, — sottolinea Andrea Agazzi, segretario generale Fiom Cgil Bergamo — ci ritroviamo di nuovo a scioperare per riaprire il confronto Salario, sicurezza e lotta alla precarietà non sono questioni che possono essere rimandate, anche e soprattutto in questa fase di incertezza generale. Un contratto dignitoso è fondamentale per rilanciare e dare stabilità al sistema industriale di questo Paese. Bergamo ospiterà con orgoglio la manifestazione regionale e ci auguriamo che questo segnale importante venga raccolto anche dagli industriali della provincia".