Bergamo – Se l’obiettivo era quello di far parlare di sé, lo scopo è stato raggiunto. Maurizio Cattelan fa sempre discutere. D’altro canto l’opera dell’artista padovano 64 anni, si nutre di rottura, ironia, sacralità infranta e potere sovvertito. Basti ricordare le sue opere più celebri: il Papa colpito da un meteorite in La Nona Ora, Hitler in ginocchio nella serie Him, i bimbi fantocci impiccati a Milano, fino alla banana attaccata al muro con il nastro adesivo in Comedian. Adesso uno degli artisti italiani più discussi e celebrati a livello internazionale sbarca a Bergamo con la mostra diffusa Seasons. E il suo arrivo nel capoluogo orobico ha fatto subito rumore.

Una sua installazione, un bambino con maglietta rossa e pantaloni beige, la mano destra che mima una pistola, seduto a cavalcioni sulla statua di Giuseppe Garibaldi, al centro della rotonda dei Mille, nel cuore della città, ha creato allarme tra i cittadini.

L'installazione di Cattelan con il bimbo in spalla a Garibaldi ha allarmato per qualche minuto i cittadini

Molti, infatti, dopo aver alzato il naso verso l’alto, hanno pensato che quello in cima alla statua fosse un ragazzino in carne e ossa riuscito ad arrampicarsi non si sa come fino in cima e hanno telefonato al comando della polizia locale. Identico il tenore delle chiamate: “C’è un bambino sulla statua di Garibaldi alla rotonda dei Mille. Venite al più presto, può cadere da un momento all’altro”.

Il centralino è stato impegnato per diverse ore a tranquillizzare i residenti e a spiegare di cosa si trattava. La calma è tornata quando sui social è comparsa la foto ’incriminata’ e la spiegazione. Il bambino in cima alla statua di Garibaldi era un’installazione, One, rimasta segreta fino all’ultimo per volere di Cattelan, parte della mostra Seasons, che viene inaugurata venerd’ 6 giugno e rimarrà visibile fino al 26 ottobre.

L’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, ha sottolineato che l’opera di Cattelan “vuole spiegare cosa significa essere gli eredi dei valori su cui la nostra Nazione e le nostre città sono state costruite”. Ma diversi cittadini non hanno risparmiato critiche all’artista. “Da chi ha appeso al muro una banana cosa ci si doveva aspettare?”, sottolinea indispettito uno dei bergamaschi che ha telefonato al comando della polizia locale.

Dello stesso avviso una coppia di coniugi caduta nel ’tranello’ di Cattelan. “In un primo momento credevamo veramente che fosse un bambino vero e ci siamo spaventati. Poi dalla polizia locale ci è stato spiegato che era tutto a posto. Però un po’ di rispetto per Garibaldi non guastava. Complimenti a chi ha autorizzato un’installazione simile. Sicuramente non visiteremo la mostra”.

Dal Comune minimizzano l’accaduto e preferiscono rimarcare l’importanza artistica dell’evento. Sembra di capire che la provocazione fosse attesa e che si sapeva che la mostra sarebbe stata accompagnata da un gesto eclatante. L’installazione One, come detto, è una delle tappe della mostra Seasons, previsto in più sedi. Alla Gamec, che ha promosso il progetto, sono ospitate le opere Empire e No. Nell’ex oratorio di San Lupo si trova la scultura Bones; a Palazzo della Ragione, in Città Alta, è esposta November.

I fantocci bambini impiccati a Milano in piazza XXIV Maggio

One è solo l’ultima delle opere provocatorie di Cattelan. Era il 5 maggio 2004 quando in piazza XXIV Maggio a, a Milano, vennero presentati i fantocci di tre bambini impiccati alla quercia: jeans e maglietta, piedi scalzi e occhi spalancati. L’opera, offerta dalla Fondazione Trussardi, creò scandalo. Sempre a Milano, il 24 settembre 2010, è stata inaugurata la scultura L.O.V.E. (Libertà, Odio, Vendetta, Eternità), comunemente nota come “Il Dito“: uno sberleffo al potere finanziario.

Alla Art Week di Cremona del 2023 Cattelan ha invece appeso un coccodrillo nel Battistero. Nome: Ego. Nell’iconografia cristiana il coccodrillo è una figura controversa. Anche nei bestiari medievali rappresenta la figura dell’ipocrita, dell’avaro e del libertino.