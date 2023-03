Squadra multata per striscione morti Cutro, Zerocalcare: “Daje Athletic Brighela”

Zerocalcare per Athletic Brighela

“Che accollo che ci siamo pijate/i a sto giro, per fortuna che c'è il disegnetto, grazie (Z)ZeroCalcare!!!” Con un post sulla sua pagina Facebook l’ASD Athletic Brighela, squadra di calcio dilettantistica bergamasca multata nei giorni scorsi per aver esposto in campo uno striscione con la scritta “Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare”, ha ringraziato il fumettista aretino per la solidarietà espressa con un disegno in cui invita a non mollare: “Daje Athletic Brighéla!” sotto l’immagine della celebre maschera bergamasca con in mano il manganello e sotto la “scritta della discordia”, costata anche la squalifica di capitano e dirigenti.

"E grazie davvero di cuore a tutte le persone che ancora ci mandano messaggi di vicinanza.

Non siamo soli/e. Non molliamo di un centimetro”. Scrive ancora nel post l’Athletic Brighela che starebbe valutando "con attenzione le carte” per un “eventuale ricorso” contro la decisione del giudice sportivo che oltre alla multa da 550 euro ha squalificato il capitano e i dirigenti.