Walter Scarpellini morto sul Grand Combin dopo un volo di 600 metri: addio all’alpinista bergamasco

Zanica (Bergamo) – È precipitato per 600 metri mentre era impegnato in una scalata sul Grand Combin, massiccio montuoso delle Alpi Pennine occidentali, sopra Zermatt, in Svizzera. È morto sotto gli occhi di due compagni di scalata Walter Scarpellini, 42 anni, esperto alpinista di Zanica (Bergamo)

L’ennesima tragedia in montagna si è verificata nella prima mattina di domenica a 4.000 metri di quota. Scarpellini, conosciuto Walter “Esse”, aveva iniziato la scalata nella notte di sabato, la caduta fatale è avvenuta alcune ore dopo per cause ancora da individuare.

L’alpinista, iscritto al Cai di Treviglio, è caduto lungo una parete per 600 metri: i compagni di cordata hanno lanciato subito l’allarme e quando i soccorritori sono arrivati sul posto Scarpellini era ancora vivo. È stato trasportato in ospedale in Svizzera, ma le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi e non ce l'ha fatta. Lascia una figlia di 13 anni.

È la seconda tragedia che coinvolge un alpinista bergamasco nel giro di pochi giorni. Il 20 giugno era morto Angelo Panza, 66 anni, di Sorisole, caduto sul Monte Rosa mentre era in cordata con una compagna, che è riuscita a salvarsi.