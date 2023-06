Monte Rosa, precipita per 400 metri insieme alla compagna di cordata: muore l’alpinista bergamasco Angelo Panza

Si chiama Angelo Panza ed è un 67enne di Sedrina, (Bergamo), la vittima dell'incidente avvenuto lunedì mattina sul Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa.

Il Lyskamm nel massiccio del Monte Rosa

L'alpinista è precipitato per circa 400 metri insieme alla sua compagna di cordata, una donna italiana di 47 anni, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata. La donna è socia Cai, come la vittima.

I due erano partiti stamane dal rifugio Quintino Sella al Felik per compiere la traversata est-ovest del Lyskamm. L'uomo deceduto è stato portato a Gressoney-La-Trinité per le operazioni di riconoscimento che sono state affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.

A dare l'allarme, assistendo alla caduta, sono stati altri alpinisti, di nazionalità straniera, che procedevano in un'altra cordata.