Volantini affissi dai truffatori. Alert del sindaco

La truffa del falso volantino del ministero dell’Interno è arrivata anche nel Varesotto. A segnalarla, i cittadini di Cassano Magnago preoccupati, che hanno interpellato il sindaco Pietro Ottaviani (nella foto). Il volantino affisso sui portoni informa di controlli da parte delle autorità in palazzi e abitazioni private. Ottaviani ha subito diffuso un comunicato: "Avviso tutti i cassanesi di stare molto attenti. Quello che sta succedendo nella nostra città è un fenomeno particolarmente odioso, perché in grado non soltanto di intaccare il patrimonio ma anche di ledere la dignità dell’anziano, col rischio che si chiuda in se stesso, compromettendone autonomia e socialità".

Sempre a Cassano sono stati segnalati in azione due truffatori che indossavano una finta divisa della Polizia locale. Dunque attenzione: se si notano movimenti e presenze sospette, ricorda il sindaco, chiamare il 112.

R.F.