Via libera al progetto del nuovo asilo a Lonato: servizi per l'infanzia con Pnrr

Via libera al progetto esecutivo per il nuovo asilo nido di Lonato. Approvato martedì sera dal Consiglio comunale, il progetto è risultato assegnatario dei fondi stanziati nell’ambito del Pnrr per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Valore complessivo è di 1,5 milioni di euro, di cui 1.430.000 finanziati dal Pnrr. I lavori dovrebbero partire entro il 30 novembre e terminare a dicembre 2025: i primi bambini potranno entrare, dunque, nell’autunno del 2026. "Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale, progetto al quale tengo in modo particolare – spiega Roberto Tardani, sindaco di Lonato - dal momento che si tratta di un nuovo servizio sul territorio, per agevolare e venire incontro alle necessità delle molte giovani famiglie che abitano la nostra Città". Nel frattempo, però, sono in partenza altri servizi per l’infanzia. Anche per il prossimo anno scolastico, infatti, sarà riproposto ‘Spazio +’, progetto promosso dall’assessorato alla Pubblica istruzione di Lonato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo "Ugo da Como" della Città. Si tratta di un servizio di doposcuola, per favorire l’aggregazione e allo stesso tempo garantire alle famiglie una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: tra le attività, ci sono momenti di studio, di approfondimento e recupero di eventuali lacune nello svolgimento dei compiti, supporto ed assistenza allo studio in un ambiente che offra possibilità di attività positive ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Lonato del Garda (75 i posti, da 6 a 14 anni, anche per bambini con disabilità). Infine, il Comune ha aderito alla misura regionale Nidi Gratis, per abbattere le rette di iscrizioni degli asili nido. Federica Pacella