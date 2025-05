Verdellino, i sindacati criticano il piano “Notti sicure” del Comune: “Mancano gli agenti per poterlo attuare”

Verdellino (Bergamo), 3 maggio 2025 – A pochi giorni dall’annuncio del nuovo servizio di pattugliamento notturno a Verdellino, denominato “Notti sicure” illustrato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvano Zanoli, i sindacati denunciano il “mancato coinvolgimento e il non rispetto di leggi e contratto“. Il progetto prevede 25 servizi di controllo nell’orario dalla mezzanotte alle 4 affidato agli agenti della Polizia locale di Verdellino (quattro in tutto) coordinati dal comandante Manolo Peroni. Controlli che vanno a sommarsi a quelli già deliberati lo scorso aprile per il progetto “Verdellino sicura“ che prevedeva, invece, una trentina di servizi serali dalle 18 alla mezzanotte.

Le critiche

Un obiettivo che l’amministrazione rincorreva da tempo e per il quale auspicava, inoltre, un’apertura e un coinvolgimento futuro dei comuni vicini. Sulla vicenda Alessandra Giampapa per Cisl, Franco Colacello per Csa Ral e Giovanni Novali per Cse Flpl Sulp hanno affidato a un comunicato la propria sorpresa. "Quello che ci preoccupa – dicono i sindacalisti – è la sicurezza dei lavoratori: è stato approvato un progetto che prevede la presenza di agenti fino alle 4 del mattino, contando su un organico che non permette di avere a disposizione degli altri turni personale sufficiente, a meno che non si deroghi da leggi nazionali e contratto di lavoro, che prevedono il riposo obbligatorio di 11 ore tra un turno ordinario e l’altro, da cumulare alle 24 ore di riposo settimanale, e che la prestazione ordinaria di lavoro non superi le 10 ore continuative di servizio. Invece vediamo il rischio che non ci siano agenti in giro per la città durante il giorno nei servizi esterni di vigilanza ordinaria, come rilievi di incidenti stradali, servizi di ordinaria amministrazione, sicurezza nei pressi delle scuole. Tutto è stato deciso senza interpellarci”.