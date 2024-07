Varane e Moreno non bastano . Ecco anche l’iracheno Ali Jasim

Ali Jasim al Como: è fatta. L’iracheno, ieri, ha svolto le visite mediche in Francia, perché oggi esordirà alle Olimpiadi di Parigi, con la nazionale del suo Paese, contro l’Ucraina, alle ore 19. È stata una trattativa tormentata, anche avvolta dal mistero a tratti.

Il ragazzo, classe 2004 è un’ala destra, lo chiamano il "Messi d’Asia". Ha giocato 5 partite segnando 4 reti nella Champions asiatica, con la maglia Al Kahrbaa. Lo abbiamo conosciuto meglio guardando i filmati, con i quali i tifosi iracheni hanno inondato i siti e i social ufficiali e non, del calcio Como. Jasim ha una facilità straordinaria di saltare l’uomo e forse assomiglia più a Kvaratskhelia che a Messi.

Curioso è stato anche apprendere, come il giocatore sia finito sul taccuino del Como e non su quello di altre squadre europee, Jasim ha giocato una partita devastante con la sua nazionale contro l’Indonesia, in Coppa d’ Asia, dove Jasim, ha segnato il gol della vittoria al 96’.

Non si sa se il proprietario del Como Rob Hartono, abbia assistito direttamente alla partita, oppure il nome di Jasim gli è stato riferito dai suoi collaboratori, comunque la famiglia Hartono, ha intavolato direttamente una trattativa per avere il ragazzo. La situazione si è subito complicata perché il presidente dell’ Al Kahrbaa, non voleva liberare il giocatore. Poi alla fine si è convinto grazie a una cifra di 450.000 euro.

Per quanto riguarda Varane si attende l’ufficialità, su Pau Lopez, invece, l’Olympique Marsiglia fa muro: possibile virata sull’ex Inter Audero. Nel frattempo, c’è attesa per la situazione relativa ad Arthur: sondaggio per il centrocampista di proprietà della Juventus, rientrato dal prestito alla Fiorentina e che non fa parte dei piani di Thiago Motta. Piace anche in Inghilterra, al Leicester. Attesa anche per la risposta di Bonaventura: arriverebbe a parametro zero, non ha rinnovato il contratto con i viola. In uscita, ufficiale il prestito fino al 2025 di Fumagalli al Cosenza.