Vacanza finisce in tragedia Fatale la nuotata serale

Si è tuffato in mare per un ultimo bagno serale prima di tornare in albergo, ma non è più riemerso. Quando i bagnini sono riusciti a trascinarlo di peso fuori dall’acqua, Giuseppe Brusadelli, pensionato di 75 anni di Bulciago, era praticamente già morto. Il settantacinquenne brianzolo è annegato, forse per un malore, l’altra sera, a Rimini, dove stava trascorrendo le vacanze, nel tratto di Adriatico davanti al Bagno 99. Erano le 19.30, a quell’ora i bagnini non erano più in servizio. Il lecchese si è però tuffato ugualmente in acqua, non molto lontano da riva per una nuotata, che si è rivelata essere l’ultima. Verosimilmente Giuseppe è stato colto da un infarto ed è sparito sommerso dalle onde. Sebbene fuori servizio i bagnini, quando se ne sono accorti, si sono buttati in acqua per recuperarlo. Sono riusciti a trascinarlo a riva e hanno cominciato a praticare le prime manovre di pronto intervento in attesa dell’arrivo dei sanitari di Areu.

Nonostante i soccorritori abbiano tentato di rianimarlo a lungo utilizzando pure il defibrillatore, il cuore di Giuseppe non ha più ricominciato a battere. Sul posto sono arrivati anche i marinai della Capitaneria di porto per gli accertamenti del caso. Per Bulciago un’estate nera, anche Fatou, la bambina di 11 anni del Senegal affogata nel lago di Como a Mandello a Ferragosto, era del paese come Giuseppe. D.D.S.