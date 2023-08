Mandello del Lario, recuperato il corpo della piccola Fatou annegata a Ferragosto

Mandello del Lario (Lecco) – È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo senza di vita di Fatou, la ragazzina di 11 anni di origine senegalese ma residente a Bulciago (Lecco), scomparsa nel pomeriggio di ieri martedì 15 agosto nelle acque del lago di Como a Mandello del Lario.

La ragazzina è annegata nel pomeriggio di Ferragosto alla foce del torrente Meria: era arrivata nella località lariana insieme al papà, due sorelle e un’amica. Si è tuffata in acqua insieme alle sorelle e all’amica: stavano giocando e sono finite in punto profondo e sono andate tutte di sotto. Alcuni bagnanti si sono accorti di quanto stava succedendo e sono riusciti a recuperare subito le altre tre, ma non Fatou, trascinata via dalla corrente.

Immediate sono scattate le ricerche dell’11enne che sono andate avanti per tutta la giornata di ieri senza risultati. Nella mattinata di oggi mercoledì 16 agosto le ricerche sono riprese utilizzando anche il rover, un sottomarino filoguidato attrezzato per la ricerca strumentale ad altissime profondità. Nel primo pomeriggio poi la tragica notizia: il corpo è stato avvistato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Torino.