Vercurago, si butta nel lago di notte: 53enne salvato dai carabinieri

Vercurago (Lecco), 2 settembre 2023 – Un ubriaco fradicio di 53 anni si è buttato in acqua nel lago di Garlate e non voleva più uscirne. Lo hanno salvato a forza i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco. E' successo tutto venerdì a Vercurago a sera inoltrata, quando ormai era buio. Il 53enne, subito, dopo aver lasciato un bar della zona in cui aveva bevuto troppo, si è subito gettato nel lago: era evidentemente ubriaco, biascicava le parole, non si reggeva in piedi, figuriamoci se sarebbe stato in grado di nuotare.

Quanti hanno assistito alla scena hanno subito capito che sarebbe potuta finire molto male, con l'ennesimo annegato, e hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza e urgenza. Sono stati dirottati sul posto i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco in gommone della squadra nautica del comando provinciale di Lecco supportati dai colleghi a terra e i sanitari di Areu con i soccorritori dei Volontari del soccorso di Calolziocorte.

I militari hanno provato a convincere il 53enne a uscire dall'acqua con le buone, ma lui ha minacciato di spingersi ancora più al largo. Prima che la situazione degenerasse ulteriormente, i carabinieri si sono spinti allora in acqua anche loro, lo hanno afferrato e letteralmente trascinato fuochi dall'acqua di peso, salvandolo e scongiurando che il lago si prendesse l'ennesima vita umana.