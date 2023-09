Rimini, tragedia in vacanza: turista lecchese di 75 anni muore annegato

Lecco, 2 settembre 2023 – È terminata in tragedia la vacanza in Riviera romagnola per un turista lecchese di 75 anni, che è morto annegato. È successo ieri sera, venerdì, a Rimini, nel tratto di Adriatico davanti al Bagno 99.

Erano le 19.30, a quell'ora i bagnini non erano già più in servizio e sui pennoni delle loro torrette di salvataggio avevano alzato la bandiera rossa di pericolo. Il lecchese si è però tuffato ugualmente in acqua per un ultimo bagno serale. All'improvviso è sparito tra le onde. Sebbene fuori servizio i bagnini, quando se ne sono accorti, si sono lo stesso buttati in acqua anche loro per recuperarlo. Sono riusciti a trascinarlo a riva e hanno cominciato a praticare le prime manovre di pronto intervento in attesa dell'arrivo dei sanitari di Areu. Era praticamente già morto. Nonostante i soccorritori abbiano tentato di rianimarlo utilizzando pure il defibrillatore, il cuore del turista non ha più ricominciato a battere. Sul posto sono arrivati anche i marinai della Capitaneria di porto per gli accertamenti del caso, sebbene pare chiaro che si sia trattata di una sciagura.