Una nuova audioguida per scoprire le Mura venete

Una nuova audioguida per smartphone per consentire ai turisti (e non solo) di godersi, passeggiando, una delle maggiori attrazioni di Bergamo, dal 2017 patrimonio Unesco: le Mura venete. Il tutto accompagnati dalla voce narrante di Giorgio Pasotti, uno dei più brillanti attori italiani, bergamasco doc. Questo l’obiettivo del progetto “Mura di Bergamo: il Percorso“, che prevede dieci tappe lungo cinque chilometri di percorso appunto. Basterà scaricare l’app dedicata sul proprio telefonino, infilare gli auricolari e mettersi in cammino. Grazie alla georeferenziazione, l’app attiva automaticamente l’audioguida in prossimità delle tappe. I visitatori, utilizzando il walkcast, possono scegliere quali tappe percorrere. Imperdibile il passaggio da S.Agostino, ingresso storico della fortezza. Questo centro espositivo racconta la storia di Bergamo attraverso collezioni, installazioni e una sala immersiva. Promosso dal Museo delle Storie di Bergamo e dal Comune, il progetto “Mura di Bergamo: il Percorso“ è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia. "Il progetto mi è subito piaciuto - spiega Pasotti -. Sono nato e cresciuto in Città Alta fino a 19 anni. Le Mura racchiudono molti ricordi, sono parte della mia vita, ne conosco ogni metro quadrato e ogni anfratto. Il mio luogo del cuore lungo i cinque chilometri delle Mura è la Montagnina, nella parte nord, dove giocavo da bambino: mi sembrava un grande scoglio, una montagna da scalare".

Michele Andreucci