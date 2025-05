"Noi residenti, assediati dai clochard violenti e senza rispetto"

Sgomberati dalla stazione delle Autolinee, i senzatetto si sono spostati verso la mensa dei Frati di via Cappuccini. E i residenti sono esasperati. Il problema, dicono, non sono tutti i clochard quanto i comportamenti di alcuni facinorosi, che sporcano e intimidiscono gli abitanti. Qualche giorno fa un’anziana ha ripreso una donna che si è abbassata i pantaloni e ha fatto i suoi bisogni davanti all’androne del suo condominio. A quel punto è scoppiato il finimondo: la clochard e sei amici hanno circondato l’anziana, insultando e minacciando. Sentite le urla, qualche residente è corso in strada, a suo rischio e pericolo, per disperdere il gruppo. Che peraltro sarebbe già stato cacciato dai Frati che gestiscono la mensa per via dei comportamenti violenti. I membri del Comitato di quartiere hanno incontrato i religiosi con i quali hanno concordato che nelle ore di mensa, dalle 10,30 alle 13, sarebbe importante avere per una maggiore sicurezza un presidio delle forze dell’ordine.

"Siamo esasperati. La situazione è diventata insostenibile", affermano i residenti. La zona di via Cappuccini non è l’unica interessata dal degrado, dato che numerosi senza fissa dimora ma anche sbandati fatti spostare dalla stazione delle Autolinee hanno “occupato“ altre zone. La situazione della Galleria Fanzago e di via Angelo Maj, all’altezza delle scuole, sta peggiorando. "Soprattutto dalle 20 in poi – sottolinea un residente – si assiste anche allo spaccio nel vicino viale Papa Giovanni. Ci sono addirittura drogati che si nascondono dietro i pilastri della chiesa delle Grazie".

Michele Andreucci