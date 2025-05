Bergamo, furto al Bombonera Social Pub: la denuncia dei gestori tra tristezza e delusione

Bergamo, 2 maggio 2025 – Furto al Bombonera Social Pub del Villaggio degli Sposi, a Bergamo. Ignoti sono entrati nel locale e hanno portato via Playstation e decoder Sky.

“Una bravata”, come l’hanno definita anche i gestori raccontando l’accaduto su Facebook accanto a un cuoricino rosso spezzato. Ma che fa male perché, come si legge sempre sul social, “qualche mese fa, all’interno del locale era stato allestito un angolo con divano e PlayStation, liberamente accessibile a chiunque volesse rilassarsi e giocare in compagnia”.

Furto al Bombonera Social Pub (Post profilo facebook)

“Un’iniziativa apprezzata da molti, ragazzi e ragazze del quartiere e non solo”, sottolineano i gestori. Ma, evidentemente, non da tutti. “Purtroppo, la scorsa settimana qualcuno ha sottratto sia la console per i videogames che il decoder Sky”. E adesso “per la bravata di una o poche persone, ora tutti pagano le conseguenze”. Immediata la solidarietà dei clienti, che hanno subito commentato il post mostrando tutto il loro rammarico per il furto.