Truffa della multa sul parabrezza dell’auto, cos’è e come funziona. Allarme a Bergamo

Bergamo, 29 dicembre 2023 – Cittadini bergamaschi attenzione: tentativo di truffa ai danni degli automobilisti, con utilizzo di falsi avvisi di violazione delle norme del Codice della Strada ed utilizzo fraudolento di loghi registrati. La segnalazione arriva dalla Polizia locale di Bergamo e dal Comune, che hanno allertato tutti su Facebook.

La truffa della multa sul parabrezza (Foto facebook)

La falsa notifica di divieto di sosta è un foglietto lasciato sul parabrezza delle auto parcheggiate in strada sul quale viene indicata la targa del veicolo. Nel messaggio c'è scritto che "la polizia locale ha riscontrato una violazione. Per vedere i dettagli scansiona il codice QR". L'automobilista viene invitato a collegarsi con il Qr code per pagare la sanzione di 25 euro, con la possibilità di pagamento agevolato del 50% se effettuato entro il termine cinque giorni, ma si tratta di un verbale farlocco. Tra l'altro, anche la somma suggerita da versare è errata, così come il presunto sconto del 50%: in realtà è del 30% per il pagamento anticipato.

In città, stanno circolando questi falsi avvisi di violazione del Codice della Strada, che il Corpo di Polizia Locale di Bergamo disconosce, in quanto non conformi ai modelli in uso, sia agli Agenti che agli Ausiliari del Traffico.

"Se trovate questi avvisi sul vostro parabrezza: non scansionate il qr code e non procedete con l'inserimento di dati personali e/o della vostra carta di credito/bancomat, non autorizzate nessun tipo di pagamento ma consegnate tempestivamente il falso avviso, presso il nostro comando in via Coghetti 10. Telefonate immediatamente alla nostra centrale operativa al numero 035.399559 poi tasto n°1”, raccomanda la Locale.