"Papà ha una brutta malattia". Bloccata truffatrice all’opera

"Nonna, papà ha una brutta malattia, bisogna operarlo subito ma non abbiamo i soldi. Aiutaci". Ma non è vero, era una truffa. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato una straniera dell’Est Europa di 32 anni che ha raggirato e derubato un’anziana vedova di Como, che si è presentata a casa sua spacciandosi per amica della presunta nipote della signora al telefono con lei per convincerla a consegnare soldi e oro per un poter pagare le cure a un familiare. La vittima di turno ha consegnato una scatola con dentro tutti i gioielli, per oltre 3 etti di oro, e tutti i soldi che aveva in casa, un bottino dal valore di quasi 30mila euro. Per fortuna i poliziotti stavano tenendo d’occhio la 32enne, partita dalla stazione di Lecco alla volta di Como in taxi: l’hanno così aspettata al varco, bloccata con ancora in mano quanto rubato prima che scappasse e quindi arrestata. Il maltolto è stato subito restituito all’anziana, prima ancora che si accorgesse di essere caduta in un tranello. Il giudice del tribunale di Lecco ne ha convalidato l’arresto e ora è in carcere in attesa di essere processata, ma a Como, dove materialmente ha messo a segno la truffa. D.D.S.