Travolti un bambino e un’adolescente

Un bimbo di 4 anni sul Garda e una quattordicenne nel Lecchese. Sono i due feriti più gravi di altrettanti incidenti avvenuti ieri. Il piccolo alle 16.30 è stato travolto da un’auto a Gardone Riviera, vicino al Grand Hotel. Con la mamma e il papà in vacanza stava per attraversare corso Zanardelli sulle strisce quando è sfuggito al controllo ed è stato investito da una macchina in transito da Salò verso Toscolano. Con un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori è stato portato in elisoccorso al Papa Giovanni di Bergamo. Sulla Sp62 a Ballabio nel Lecchese, invece, sempre nel pomeriggio Chanel e Alessandro erano in sella a un cinquantino da cross. La quattordicenne viaggiava come passeggera del 17enne. Si sono schiantati contro una Yaris con al volante una trentenne incinta. L’adolescente ha riportato un trauma cranico e la sospetta frattura di bacino, gamba e polsi. È ricoverata nello stesso ospedale, in prognosi riservata.