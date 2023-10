"Tragedia a Lumezzane: Samuel, 20 anni, insegue il suo sogno"

"È profondamente ingiusto e quasi inconcepibile che a lasciare questa terra sia un ragazzo di poco più di 20 anni, con tutta una vita davanti – dice per conto della Provincia di Brescia il consigliere delegato della Provincia e Presidente del Consiglio Comunale di Lumezzane Giacomo Zobbio - Un lumezzanese d’adozione, salito fin nella nostra valle per inseguire il suo sogno sui campi da basket. Dopo ore di silenziosa speranza, il dolore di oggi è troppo grande da comprendere o accettare. A nome della Provincia di Brescia, le più sentite condoglianze ai familiari e profondo cordoglio. Una preghiera per Samuel". Anche il sindaco della cittadina della Valgobbia ha espresso il suo cordoglio a nome della cittadinanza. "Per la nostra Lumezzane oggi è un giorno triste - ha detto il primo cittadino Josehf Facchini - Lasciare questa terra così giovane è qualcosa di troppo triste da concepire... non esisteranno mai le parole giuste di fronte a simili ingiustizie della vita". Da Novellara sono giunte anche le parole del sindaco Elena Carletti che ha detto: "Voglio ricordare Samuel insieme ai suoi compagni, amici, nel pieno della gioia e all’inizio di una straordinaria carriera sportiva. Esprimo il dolore di una intera comunità, ma attenderemo il ritorno di Samuel a Novellara, per accoglierlo e stringerci insieme alla sua famiglia". Anche l’europarlamentare Oscar Lancini ricorda il pivot: "Dall’Europa giungono il cordoglio e la vicinanza sia alla famiglia sia alla squadra lumezzanese, a loro va tutto il nostro affetto".