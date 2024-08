Il giallo di Sharon Verzeni. il fidanzato Sergio Ruocco di nuovo dai carabinieri: “Non mi faccio assistere da nessun legale”

Terno d’Isola (Bergamo) – Alle 10.05 Sergio Ruocco arriva in via Adda 54 a Bottanuco, dove è ospite dei genitori di Sharon Verzeni. Arriva dopo essere stato in caserma, al comando provinciale dei carabinieri per la notifica di alcuni atti amministrativi connessi alla attività di indagine degli ultimi giorni. Anche questa mattina, dopo la lunga e complessa giornata di ieri. Oggi però è rimasto poco, forse qualche minuto in più di un quarto d’ora.

Ruocco, cos’è successo?

“Quello che succede tutti i giorni. Vado e torno. Anche domani mattina sono là”

Anche domani che è domenica?

"Sì, eh...”

In caserma o a casa?

"Da tutte e due le parti”.

Le hanno spiegato il perché?

"Me lo spiegano domani”.

Si sente un po’ sotto pressione?

Risponde sollevando le spalle.

È stata breve questa mattina…

"Questa mattina ci siamo salutati”

Poi verso le 11.15 si allontana sull’auto insieme al suocero, che precisa: “Sergio è andato a firmare il verbale di ieri”. Alle 12.30 il rientro, sempre a bordo della Punto del papà di Sharon.

Anche oggi dai carabinieri?

"Anche oggi pomeriggio e domani”

Pensa di farsi assistere da un legale?

“Io non mi faccio assistere da nessun legale”.

Sono giornate intense per il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava in via Castagnate a Terno d’Isola. Ieri ieri, il 37enne è stato riaccompagnato nella villetta dove viveva da tre anni con la compagna. Insieme a lui i carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo e la Scientifica. Poi, il ritorno in caserma, dove Ruocco – che non è indagato – si è trattenuto fino alle 14.50 per partecipare ad attività investigative che richiedevano la sua presenza. Verso le 17.30 il rientro a Bottanuco, a casa dei genitori di Sharon.