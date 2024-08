Omicidio di Sharon Verzeni, il fidanzato Sergio Ruocco interrogato per la terza volta (ma non è indagato)

Terno d’Isola, 23 agosto 2024 – Nuovo interrogatorio per Sergio Ruocco, compagno di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre camminava in via Castagnate a Terno d’Isola, nella Bergamasca.

Sharon Verzeni con il fidanzato Sergio Ruocco e il sopralluogo dei carabinieri nella loro villetta a Terno d'Isola

L'idraulico di 37 anni – la sua posizione non è cambiata e non è indagato – è rimasto alcune ore all'interno del comando provinciale, sempre senza avvocato, dopo essere rientrato dal sopralluogo della Scientifica alla villetta di via Marelli, dove viveva con la vittima. È stato sentito per la terza volta come persona informata sui fatti. Una volta uscito, verso le 14.45, si è allontanato alla guida della sua auto in direzione Seriate.

Nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti anche i titolari del Bar Vanilla, dove lavorava Sharon, e alcuni membri di Scientology, l’organizzazione spirituale che ha una sede a Gorle, in provincia di Bergamo, frequentata dalla giovane.

Ieri, invece, erano stati convocati in caserma due dipendenti del locale, colleghe e amiche di Sharon. Mentre nei giorni scorsi erano stati sentiti – oltre al compagno Sergio insieme al padre Mario Ruocco - i genitori Bruno Verzeni e Maria Teresa Previtali, il fratello Christopher e la sorella Melody con il cognato Stefano Campara, ma anche Maria Rosa Sabadini, madre del fidanzato, e degli zii materni, che a Bottanuco vivono a fianco dei Verzeni.