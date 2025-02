Sergio Ruocco e lo sguardo sul killer della fidanzata Sharon Verzeni: “È dura tutti i giorni, oggi lo è di più”

Bergamo – “È dura tutti i giorni. Oggi lo è ancora di più”. Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, lascia il Palazzo di giustizia di Bergamo con Bruno e Maria Teresa, i genitori di Sharon, e con Melody, la sorella della ragazza uccisa. Com'è stato vedere per la prima volta l'assassino di Sharon? Sergio fa una pausa di qualche secondo prima di rispondere: "Meglio lasciare perdere”. Sono arrivati insieme. Se ne vanno insieme. Dalla notte maledetta di quel 30 luglio Sergio non ha più lasciato la casa dei Verzeni, a Bottanuco, legato da un rapporto che con il tempo si è fatto sempre più stretto, quasi filiale. Si siedono, allineati, a non più di un metro dalla gabbia cinta di vetro dove fra poco comparirà Moussa Sangare. Tutti i presenti cercano di cogliere i loro sguardi quando viene introdotto l'imputato, giubbotto color prugna, profilato di bianco sui polsini, camicia rossiccia, occhiali da vista, jeans, capelli rasati, tra le mani un quaderno con la copertina verde.

Quegli sguardi tra la famiglia e l’assassino

Sergio e Bruno Verzeni guardano verso di lui, Melody e la madre tengono gli occhi fissi davanti a sé. Poi Sergio lo osserva a lungo. Sangare non guarda verso di loro, poi dà una rapida occhiata. Esce dalla gabbia, va a sedersi accanto al difensore. Sergio lo segue con gli occhi, Bruno Verzeni lo fa per un momento. Lunga camera di consiglio per decidere sulla perizia psichiatrica. Tornato nella gabbia, Sangare prende un paio di appunti sul quadernetto, poi lo getta a terra e rimette la penna nel taschino.

La testimonianza a Sergio Ruocco

Pausa anche per Sergio. Qualche parola con dei conoscenti. Una sigaretta fumata in cortile. Quando rientra in aula e torna a sedersi lo avvicina una donna, gli parla fitto fitto e alla fine si congeda con una stretta di mano. Si chiama Marinella. "Ho voluto - spiega - stringergli la mano, dargli la mia vicinanza e anche scusarmi per avere dubitato di lui fino all'arresto del colpevole. Per me è stato un trauma. Sono vissuta per due anni a Suisio, adesso sto a Bergamo. I Sangare abitavano sopra di me. Dopo che era morto il padre, Moussa e la sorella scendevano da me. Io aiutavo lui a fare i compiti”.