Senza biglietto aggredisce tre controllori

Stavano solo facendo il loro lavoro i tre controllori, dipendenti di Trenord, aggrediti da un passeggero senza biglietto a bordo di un convoglio S13 partito da Milano e diretto a Pavia. Alla richiesta di esibire il documento di viaggio l’uomo, descritto come uno straniero dalla carnagione olivastra, ha reagito con violenza, spintonando e prendendo a calci i tre controllori che, pur essendo in superiorità numerica, non sono riusciti a bloccarlo. L’aggressione è avvenuta sul vagone di coda, proprio mentre il treno si stava fermando a una stazione lungo la tratta e si quindi sono aperte le porte, consentendo allo sconosciuto di rimanere tale: sceso al volo, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nel frattempo il convoglio è ripartito, ancor prima che le vittime dell’aggressione riuscissero a lanciare l’allarme.

Solo all’arrivo alla stazione di Pavia uno dei tre controllori aggrediti ha chiamato l’ambulanza che lo ha trasportato al Pronto soccorso del San Matteo. I suoi due colleghi sono poi andati, successivamente e in autonomia, in ospedale a farsi medicare e refertare le conseguenze dell’infortunio sul lavoro. Tutti hanno riportato lesioni lievi, con prognosi di pochi giorni che non sminuiscono la gravità dell’accaduto. L’episodio risale ai giorni scorsi, è accaduto di mattina, non in orario di punta. Solo nei giorni successivi è stata poi formalizzata la denuncia alla Polfer.

Stefano Zanette