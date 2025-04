Paura per Melissa, la ragazza di 16 anni scomparsa a Treviglio: nessuna traccia da due mesi

Bergamo – Cresce la paura per Melissa, la ragazza di 16 anni sparita nel nulla ormai dal primo febbraio a Treviglio, in provincia di Bergamo. Nonostante le incessanti ricerche delle forze dell’ordine e gli avvisi pubblici, della giovane non si hanno notizie da oltre due mesi.

Melissa ha una corporatura snella, capelli neri e occhi castani

Appello di Penelope Lombardia

L’associazione per le persone scomparse Penelope Lombardia ha lanciato l’ennesimo appello, parlando di “estrema urgenza” e chiedendo che la ragazza venga trovata al più presto: “Melissa è minorenne e si è allontanata da ormai due mesi. È urgentissimo agire perché venga messa in sicurezza. Potrebbe essersi spostata anche su Milano o altre città”.

La vita in comunità

Melissa, spiega l’associazione, non ha con sé né cellulare, né soldi, né documenti. È scappata, per ragioni ignote, dalla comunità per minori dove viveva. Non è la prima volta: in passato aveva manifestato sentimenti di forte disagio e si era allontanata più volte dalla struttura e quando puntualmente veniva rintracciata dai carabinieri, cercava di non farsi riconoscere perché non voleva rientrare in comunità. Questa volta però nessuno è riuscita a trovarla.

Caratteristiche fisiche

Melissa ha una corporatura snella, capelli neri e occhi castani, è alta 1,65 metri. Non si conosce l’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa. Chiunque abbia informazioni o dovesse vederla è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al numero di emergenza 112 oppure l’associazione Penelope al numero 380 7814931.