Scippata nel parcheggio. Lei ferita, la sorella sviene

OLGIATE MOLGORA (Lecco)

"Mi ha trascinato fuori dalla macchina, mi ha spinto a terra e continuava a tirare, tirare, fino a quando non è riuscito a strapparmi di mano la borsetta". Sta tutto sommato bene, se l’è cavata con qualche graffio e livido, ma è ancora terrorizzata la pensionata di 73 anni di Santa Maria Hoè che ieri mattina è stata aggredita da uno scippatore a Olgiate Molgora. "Era incappucciato – racconta –. Aveva un passamontagna in testa". È stata assalita nel parcheggio di un vivaio lungo la Statale 342 Briantea Como–Lecco. "Stavo salendo sulla mia auto – riferisce –. Con me c’era anche mia sorella che è più anziana. È arrivato uno sconosciuto a tutta velocità su una macchina scura". L’estraneo l’ha affiancata, l’ha avvicinata e le ha strappato la borsetta che lei aveva ancora a tracolla mentre si stava sedendo al posto di guida. Lei si è avvinghiata con tutte le sue forze alla tracolla della borsa, ma lo scippatore l’ha prima tirata a forza fuori dall’abitacolo e poi l’ha trascinata a terra, fino a quando la cinghia non si è rotta e lei ha mollato la presa. Nella borsa il portafogli con una cinquantina di euro in contanti, il cellulare, i documenti, le chiavi di casa. Ottenuto ciò che voleva il ladro incappucciato è risalito sulla sua auto ed è scappato, forse insieme ad un complice. La pensionata è stata soccorsa dai sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate. Sua sorella maggiore per lo shock ha avuto un malore ed è svenuta. La vittima dello scippo trasformato in rapina è stata trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate. È stata dimessa dopo gli accertamenti. Daniele De Salvo