Schianto in auto. Guidatrice muore a 42 anni

La Ford Focus di colore grigio metallizzato, accostata al ciglio della strada, è un ammasso di lamiere contorte. Una fiancata è addirittura rientrata, a dimostrazione della violenza dell’impatto con il camion. Per la conducente dell’auto, Marzia Zinetti, 42 anni, sposata, originaria della frazione Mologno di Casazza, non c’è stata via di scampo. Ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

L’incidente è accaduto poco dopo mezzogiorno a Casazza, lungo via Drione, la strada che conduce verso Gaverina Terme. La vittima lavorava in un negozio di parrucchiera. Era al volante della sua Ford Focus quando, per cause tuttora in corso di accertamento, si è scontrata con un camion della Val Cavallina Servizi, che a quell’ora si stava dirigendo verso la stazione ecologica di Casazza a caricare della legna. La donna è morta, illeso invece il conducente del mezzo pesante, un uomo di 58 anni. All’origine dello schianto sembra possa esserci una presunta invasione di corsia da parte dell’automobile. Nello stesso istante, dalla corsia opposta stava sopraggiungendo il camion. L’autista si è trovato davanti la vettura e l’impatto con la Ford Focus sarebbe stato inevitabile. L’allarme è stato immediato. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica e nel frattempo è stato richiesto anche l’elisoccorso da Bergamo. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il punto in cui si era verificato l’incidente, per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale di Bergamo per i rilievi di legge, mentre i carabinieri della compagnia di Clusone si sono occupati della gestione della viabilità, per consentire agli operatori di poter lavorare in sicurezza. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati per qualche ora e poi subito dissequestrati.

Il pm di turno della Procura di Bergamo ha già concesso il nulla osta per la sepoltura. Marzia Zinetti lascia nel dolore il marito, un fratello e una sorella. La salma è stata composta nella camera mortuaria, in attesa dello svolgimento dei funerali.