Sarnico, si tuffa e non riemerge più: un altro drammatico annegamento nel lago d’Iseo

Sarnico (Bergamo) – Si era appena tuffato nel lago d’Iseo quando all’improvviso è scomparso sott’acqua e non è più riemerso. A trovare il corpo privo di vita sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco accorsi sul posto assieme al personale sanitario del 118.

La vittima si chiamava Guido Belussi, 73 anni, originario di Grumello del Monte. Il73enne era un nuotatore esperto, è possibile dunque che all’origine dell’annegamento possa esserci stato un malore. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 agosto, a Sarnico.

Da una prima ricostruzione l’uomo era al Lido Nettuno, in via Predore in compagnia della moglie. Il loro voleva essere un pomeriggio all’aria aperta, al lago, per contrastare il caldo torrido di questi giorni. Il 73enne ha deciso di fare un bagno. Ha lasciato le ciabatte e si è avviato a riva, si è tuffato ma non è più tornato a galla. A dare l’allarme è stata la moglie. Sul posto il 118 ha inviato l’automedica, l’ambulanza in attesa dell’arrivo dei sub.

Il corpo del pensionato è stato recuperato poco dopo le 19, a circa 20 metri di distanza dalla riva dove si era immerso e a una profondità di circa tre metri. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.